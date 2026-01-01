पंजाब के मुक्तसर में 119 सफाई कर्मियों की भर्ती, 15 टिप्पर हेल्पर और 33 ड्राइवर भी शामिल
मुक्तसर नगर कौंसिल ने शहर की सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए 119 नए कर्मचारियों की भर्ती की है। इनमें 15 टिप्पर हेल्पर और 33 ड्राइवर शामिल हैं। विधायक जग ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता,श्री मुक्तसर साहिब। मुक्तसर शहर में नगर कौंसिल की ओर से 119 नए कर्मचारियों की भर्ती की गई है। इस भर्ती से शहर में सफाई व्यवस्था में सुधार होने की संभावना है, क्योंकि कम कर्मियों के चलते शहर में स्वच्छता को कायम रख पाना मुश्किल दिख रहा था। कर्मियों की कमी के चलते ही नगर कौंसिल पिछले साल के स्वच्छता सर्वेक्षण में और पिछड़ गया था।
अब ने कर्मियों की भर्ती से शहर से रूटीन से कूड़ा कर्कट उठाए जाने पर काम होगा। हलका मुक्तसर के विधायक जगदीप सिंह काका बराड़ ने नगर कौंसिल कार्यालय में कर्मचारियों को नियुक्त पत्र बांटे हैं। यह कर्मचारी घरों से डोर टू डोर व सड़कों से कूड़ा उठाने का कार्य करेंगे।
हालांकि, कुछ दिनों से सफाई सेवकों की रेहड़ा यूनियन की ओर विरोध किया जा रहा था कि इस भर्ती के माध्यम से उन्हें एक बार फिर से एसडीएम के नेतृत्व में चल रही सोसायटी के अधीन लाया जा रहा है जिसे सफाई कर्मचारी कमिशन ने रद कर दिया था। इसी विरोध को देखते हुए विधायक जब नियुक्ति पत्र बांट रहे थे तो वहां पुलिस भी तैनात की गई थी।
ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना न हो। उल्लेखनीय है कि इस समय शहर में रूटीन से कूड़ा नहीं उठाए जाने से गंदगी जगह जगह फैली हुई थी। वहीं अब माघी मेला आ रहा है तो ऐसे में शहर की सफाई को लेकर नगर कौंसिल व जिला प्रशासन गंभीरता दिखा रहा है।
विधायक काका बराड़ ने कहा कि शहर की सफाई व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। इस भर्ती से शहर स्वच्छता की ओर बढ़ेगा। डीसी अभिजीत कपलिश की निगरानी व एसडीएम बलजीत कौर के नेतृत्व में एक समिति बनाई गई है, जिसमें नगर कौंसिल के अध्यक्ष, ईओ और अन्य अधिकारी शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि यह समिति सही कर्मियों की निगरानी करेगी और उनको उपेक्षित पर नजर रखेगी। उन्होंने बताया कि कुल 119 कर्मचारियों में 15 टिप्पर हेल्पर, 33 ड्राइवर और अन्य सफाई कर्मचारी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हर नए काम में शुरूआत में विरोध होता है, लेकिन शहर की भलाई के लिए यह कदम बेहद जरूरी था।
नगर कौंसिल के ईओ वरुण सहोता ने बताया कि अब घर-घर से कूड़ा उठाकर सीधे डंपिंग साइट पर डाला जाएगा, जिससे शहर में सेकेंडरी डंप पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे और मुक्तसर शहर साफ-सुथरा दिखाई देगा।
