सिविल अस्पताल अजनाला में बंद शौचालय देख भड़के AAP विधायक, प्रशासन को लगाई फटकार; तुरंत खुलवाने के दिए आदेश

जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर के सिविल अस्पताल अजनाला में फैली अव्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल के सामने अस्पताल में बंद शौचालयों का मामला सामने आया। अस्पताल में उपचार के लिए पहुंची महिलाओं ने शिकायत की कि शौचालयों पर ताले लगे होने के कारण उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

इस पर विधायक ने संबंधित अधिकारियों और डाक्टरों को मौके पर बुलाकर जवाब मांगा और तत्काल शौचालय खुलवाने के निर्देश दिए। सामने आया कि अस्पताल में 6 शौचालय हैं और सभी पर ताले लगे हुए थे। जिसके कारण, खासकर महिलाओं को अधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था।