जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर के थाना कैंटोनमेंट के अधीन पड़ते जुझार सिंह एवेनयू में एक खौफनाक वारदात सामने आई है। यहां एक युवक ने पहले अपनी मां और दो कुत्तों को गोली मार मौत के घाट उतारा और फिर खुद भी आत्महत्या कर ली। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंच जांच शुरू कर दी है और शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।

शुरुआती जानकारी के अनुसार युवक की पहचान हरप्रीत सिंह के तौर पर हुई है, जो तकरीबन 25 साल का था। युवक ने पहले अपने घर में मौजूद दो कुत्तों को गोली मारी और उसके बाद अपनी मां की हत्या कर दी। अंत में आरोपित ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली।