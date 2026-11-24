जागरण संवाददाता, पटियाला। ठेकेदार सिस्टम से बाहर निकालकर विभाग के अधीन कांट्रैक्ट पर भर्ती करने की मांग को लेकर पंजाब रोडवेज पनबस और पीआरटीसी कांट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन ने 25 से 27 नवंबर तक हड़ताल करने का फैसला किया है। 26 नवंबर को मोगा में होने वाली सरकार की रैली में कर्मचारी काले झंडे लेकर पहुंचेंगे। इस कारण अधिकतर रूट पर बस सेवा नहीं चलेगी।

यूनियन की सोमवार को वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, सचिव परिवहन तथा पीआरटीसी और पनबस प्रबंधन के साथ बैठक हुई। यूनियन नेता हरकेश विक्की ने बताया कि सरकार की ओर से कुछ कर्मचारियों को ज्वाइनिंग पत्र देकर विभाग में कांट्रैक्ट पर शामिल करने की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई।