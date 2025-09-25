Language
    पंजाब में बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में ISI, बाढ़ की आड़ में भेज रहा हथियारों का खेप; हाई अलर्ट पर पुलिस

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 03:05 PM (IST)

    पंजाब में त्योहारों के दौरान अशांति फैलाने की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों ने सीमावर्ती जिलों में हथियारों की बरामदगी के बाद अलर्ट जारी किया है। आईएसआई आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा और गैंगस्टर की मदद से टारगेट किलिंग करने की फिराक में है। सितंबर में भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया है। पुलिस और बीएसएफ मिलकर सर्च अभियान चला रहे हैं।

    बाढ़ की आड़ में हथियार भेज पंजाब में बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में आईएसआई। फाइल फोटो

    नवीन राजपूत, अमृतसर। एक महीने से अधिक समय से बाढ़ की चपेट में आए सीमावर्ती जिलों में लगातार हथियारों की बरामदगी के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिला है कि इन हथियारों की मदद से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई पंजाब में त्योहारी सीजन में किसी बड़ी घटना को अंजाम देना चाहती है।

    इसमे टारगेट किलिंग भी शामिल है। सीमा पार से भेजे गए हथियारों को ठिकाने लाने के लिए आईएसआई पाकिस्तान में ही रह रहे आतंकी हरिंदर सिंह रिंदा के अलावा दूसरे देशों में पनाह लिए हुए गैंगस्टरों की मदद भी ले रही है।

    आईएसआई किस तरह राज्य को अशांत करने का प्रयास कर रही है। इसका पता इस बात से ही चलता है कि सितंबर महीने में अब तक सीमा पार से आए आठ हैंड ग्रेनेड, 1.700 किलो आरडीएक्स, 81 पिस्तौलें और ढाई हजार के करीब कारतूस बरामद किए जा चुके हैं।

    यह सब कुछ संभव हो पाया है बीएसएफ और पंजाब पुलिस के आपसी तालमेल के कारण। सीमा के नजदीक कोई भी हरकत दिखाई देती है तो पुलिस और बीएसएफ के जवान एक साथ इलाके में सर्च अभियान शुरू कर देते हैं।

    खुफिया शाखा के एक अधिकारी ने बताया कि इनपुट मिले हैं आईएसआई पंजाब में बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना पर काम कर रही है। इसके लिए पाकिस्तान में बैठा आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) का चीफ हरविंदर सिंह रिंदा और कनाडा में बैठा सिख फार जस्टिस का चीफ गुरपतवंत सिंह पन्नू अपने गुर्गों को तैयार करने में जुटे हैं।

    इसके लिए विदेश में बैठे गैंगस्टर जीवन फौजी, लखबीर सिंह हरिके, प्रभ दासूवाल, घनश्यामपुरा, डोनी बल जैसे अपराधियों की मदद ली जी रही है। अधिकारी ने बताया कि उक्त गैंगस्टरों के पास नशे की लत में फंसे और विदेश में बसने की इच्छा रखने वाले युवाओं की लंबी फेहरिस्त है। इन युवाओं को गैंगस्टर नशा उपलब्ध करवाने या फिर विदेश भेजने का लालच देकर हथियारों की तस्करी करवा रहे हैं।

    विगत में थाना अजनाला के बाहर आइइडी लगाने वाले पुलिस हिरासत में स्वीकार कर चुके हैं कि मात्र दो-दो हजार रुपये और नशे की पुड़िया के लिए उन्होंने उक्त घटना को अंजाम दिया था।

    खुफिया एंजेसियों को यह भी इनपुट मिला है कि पहले तो ड्रोन के साथ-साथ कंटीली तार में पाइप फंसाकर नशा और हथियार भेजे जाते रहे हैं, लेकिन इन दिनों बाढ़ का लाभ उठाकर पाकिस्तानी तस्करों द्वारा हथियारों और नशे की बड़ी खेप टायर ट्यूब की मदद से भारतीय हद में पहुंचाई गई है।

    इनमें से ज्यादातर खेप पुलिस द्वारा बरामद की जा चुकी है लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिले हैं कि ग्रेनेड, आइइडी, आरडीएक्स और एके-टाइप के हथियार जैसी एक बड़ी खेप सीमावर्ती इलाके में छिपाकर रखी है, जिसे मौका मिलते ही ठिकाने लगाया जाना है।

    सितंबर में बरामदगी

    1 सितंबर: बटाला पुलिस ने दो लोगों से एक हैंड ग्रेनेड, पिस्तौल व कारतूस बरामद किए हैं। इससे पहले इनके साथी बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) के आतंकी रविन्द्र सिंह को चार ग्रेनेड, एक किलो सात सौ ग्राम आरडीएक्स तथा एक वायरलेस सेट सहित पकड़ा था।

    7 सितंबर : तरनतारन में पांच किलो हेरोइन, दो पिस्तौल सहित पांच तस्कर को गिरफ्तार किया।

    8 सितंबर : अमृतसर में बीस किलो हेरोइन और एक पिस्तौल सहित नौ आरपितों को काबू किया।

    9 सितंबर : एनआईए ने आतंकी की निशानदेही पर तीन ग्रेनेड बटाला से बरामद किए।

    10 सितंबर : अमृतसर पुलिस ने दो पिस्तौल, हेरोइन सहित दो तस्कर किए काबू।

    11 सितंबर : अमृतसर पुलिस ने पांच तस्कर काबू कर छह पिस्तौल और 5.75 लाख की हवाला राशि बरामद की।

    11 सितंबर: अमृतसर पुलिस ने तीन पिस्तौल बरामद किए।

    11 सितंबर : फाजिल्का में सीमा पर 43 पिस्तौल, 92 मैगजीन, 2,317 कारतूस की खेप पकड़ी।

    12 सितंबर : पुलिस ने दो तस्कर काबू कर तीन पिस्तौल बरामद किए।

    13 सितंबर :पुलिस ने तस्कर को काबू कर दो पिस्तौल बरामद किए।

    17 सितंबर :अजनाला सेक्टर 22 किलो हेरोइन, एक ड्रोन बरामद

    17 सितंबर : तस्कर गिरफ्तार कर एक पिस्तौल बरामद की।

    17 सितंबर : तरनतारन में आईएसआई से जुड़े एक व्यक्ति से तीन पिस्टल, तीन मैगजीन, 12 कारतूस व 30 हजार रुपये की नकदी बरामद की।

    17 सितंबर : अमृतसर के बेहरवाल गांव से 26 किलो हेरोइन, पिस्तौल बरामद

    20 सितंबर : सीआई अमृतसर ने छह पिस्तौल, छह लाख ड्रग मनी सहित पांच तस्कर किए काबू।

    22 सितंबर : पुलिस ने दस पिस्तौल ढाई लाख हवाला राशि बरामद की।

    23 सितंबर : गुरदेव सिंह से सौ कारतूस, दो पिस्तौल और तीन किलो हेरोइन बरामद की गई।