'शुक्र है रब्बा...', दीपावली से एक रात पहले क्रिकेटर अभिषेक शर्मा ने श्री हरिमंदिर साहिब में टेका माथा
इंडियन क्रिकेट प्लेयर अभिषेक शर्मा ने अमृतसर में दिवाली से एक रात पहले श्री हरिमंदिर साहिब में माथा टेका है।
HighLights
अभिषेक शर्मा ने दिवाली से पहले गोल्डन टेंपल में माथा टेका।
उन्होंने अपनी मां के साथ तस्वीरें इंस्टाग्राम पर साझा कीं।
अमृतसर के मूल निवासी अभिषेक का प्रशंसकों ने अभिवादन किया।
डिजिटल डेस्क, अमृतसर। दिवाली से एक रात पहले इंडियन क्रिकेट प्लेयर अभिषेक शर्मा श्री हरिमंदिर साहिब (गोल्डन टेंपल) में माथा टेकने पहुंचे। ट्रैक सूट में अभिषेक शर्मा के साथ उनकी मां भी थीं। उन्होंने अपनी इन तस्वीरों को अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर साझा भी किया। अपनी तस्वीरों को इंस्टाग्राम पर साझा करते हुए अभिषेक ने तीन शब्द लिखे, 'शुक्र है रब्बा...'।
ब्लैक एंड व्हाइट ट्रैक सूट में अभिषेक को देख लोग काफी खुश हुए। धार्मिक स्थल के अंदर उनके फैंस भी मर्यादा में रहे और दूर से उन्हें दिवाली व बंदी छोड़ दिवस की शुभकामनाएं देते रहे। अभिषेक ने भी पूरे शिष्टाचार के साथ सभी का अभिवादन किया। फैंस के अलावा गोल्डन टेंपल में तैनात एसजीपीसी कर्मचारी भी उन्हें देख काफी खुश दिखे। सभी ने उनके साथ कुछ पल बातें भी कीं।
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अमृतसर के ही हैं अभिषेक शर्मा
क्रिकेटर अभिषेक शर्मा मूल रूप से अमृतसर के ही हैं। चंद साल पहले की ही बात करें तो अमृतसर के क्रिकेट स्टेडियम गांधी ग्राउंड में वे युवाओं के साथ प्रेक्टिस करते दिखते थे। उनके पिता राज कुमार भी इंटरनेशनल प्लेयर रह चुके हैं, वे यूएई की टीम में इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं।
अमृतसर के डीपीएस स्कूल में पढ़े अभिषेक चाहे कहीं भी हों, दिवाली और लोहड़ी पर उनकी कोशिश हमेशा घर आने की होती है। कई बार इंटरव्यूज में वे अमृतसर की दिवाली और लोहड़ी पर पतंग उड़ाने का जिक्र वे कर चुके हैं।
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तस्वीरों में देखें अभिषेक शर्मा-
अमृतसर में गोल्डन टेंपल में नतमस्तक होते हुए अभिषेक शर्मा।
प्रसाद लेते समय एसजीपीसी कर्मी से बातचीत करते हुए अभिषेक शर्मा।
अपनी मां के साथ अभिषेक शर्मा।
श्री अकाल तख्त साहिब पर नतमस्तक होते हुए अभिषेक शर्मा।
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