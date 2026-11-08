'शुक्र है रब्बा...', दीपावली से एक रात पहले क्रिकेटर अभिषेक शर्मा ने श्री हरिमंदिर साहिब में टेका माथा

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। दिवाली से एक रात पहले इंडियन क्रिकेट प्लेयर अभिषेक शर्मा श्री हरिमंदिर साहिब (गोल्डन टेंपल) में माथा टेकने पहुंचे। ट्रैक सूट में अभिषेक शर्मा के साथ उनकी मां भी थीं। उन्होंने अपनी इन तस्वीरों को अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर साझा भी किया। अपनी तस्वीरों को इंस्टाग्राम पर साझा करते हुए अभिषेक ने तीन शब्द लिखे, 'शुक्र है रब्बा...'।

ब्लैक एंड व्हाइट ट्रैक सूट में अभिषेक को देख लोग काफी खुश हुए। धार्मिक स्थल के अंदर उनके फैंस भी मर्यादा में रहे और दूर से उन्हें दिवाली व बंदी छोड़ दिवस की शुभकामनाएं देते रहे। अभिषेक ने भी पूरे शिष्टाचार के साथ सभी का अभिवादन किया। फैंस के अलावा गोल्डन टेंपल में तैनात एसजीपीसी कर्मचारी भी उन्हें देख काफी खुश दिखे। सभी ने उनके साथ कुछ पल बातें भी कीं।