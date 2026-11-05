सूर्यकुमार यादव की बतौर कप्तान होगी वापसी, टीम से ड्रॉप किए जाने के बाद सेलेक्टर्स फिर से सौंपेंगे कमान

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पूर्व भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव लंबे समय बाद क्रिकेट में वापसी करने जा रहे हैं। वे कप्तान के तौर पर वापसी करेंगे। सूर्या को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जीत के बाद कप्तानी से हटा दिया गया था। यही नहीं उन्हें टीम इंडिया से भी खराब फॉर्म की वजह से ड्रॉप कर दिया गया था। अब उनकी क्रिकेट के मैदान पर वापसी हो सकती है। सूर्या की अगर बात करें, तो उन्होंने आखिरी बार कोई प्रोफेशनल क्रिकेट जून में खेला था।

भारतीय टीम से ड्रॉप किए जाने के बाद सूर्या टी20 मुंबई लीग 2026 में खेलते हुए दिखाई दिए थे। वे 9 जून को आखिरी बार प्रतिस्पर्धी क्रिकेट खेले थे। इसके बाद मुंबई की रणजी टीम में उनका सेलेक्शन नहीं हुआ। सूर्या ने खुद को रणजी ट्रॉफी 2026 के लिए उपलब्ध बताया था। हालांकि, सेलेक्टर्स ने उन्हें इस टूर्नामेंट के लिए नहीं चुना लेकिन अब उनकी वापसी हो सकती है।

सूर्यकुमार यादव क्रिकेट में करेंगे वापसी पूर्व भारतीय कप्तान विजय हजारे ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मुंबई की कप्तानी कर सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सूर्या को मुंबई के चयनकर्ता विजय हजारे और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए कप्तान बनाने पर विचार कर रहे हैं। बता दें कि मुंबई सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 14 नवंबर से अपने अभियान का आगाज करेगी। मुंबई का सामना हैदराबाद से होगा और सूर्या इस मुकाबले में कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे।

राजेश पवार की अध्यक्षता वाली चयन समिति सूर्या को कप्तान के तौर पर चुन सकती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) आने वाले कुछ दिनों में स्क्वाड का एलान करेगा। टीम 11 नवंबर को कोलकाता के लिए रवाना हो सकती है, जहां हैदराबाद और मुंबई के बीच मुकाबला खेला जाना है।