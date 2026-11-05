CSK-SRH के बीच चार प्लेयर्स की अदला-बदली, लियाम लिविंगस्टन 7 करोड़ का नुकसान झेल पहुंचे चेन्नई

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच गुरुवार को धमाकेदार डील हुई है। दोनों टीमों ने कुल चार खिलाड़ियों की अदला-बदली की है। चेन्नई ने खलील अहमद और नाथन एलिस के बदले हैदराबाद से लियाम लिविंगस्टन और जैक एडवर्ड्स को टीम में शामिल किया है।

लिविंगस्टन को इस ट्रेड से सात करोड़ का नुकसान हुआ है। हैदराबाद में उनकी सैलरी 13 करोड़ थी। मगर वो छह करोड़ में चेन्नई का हिस्सा बने हैं। वहीं एडवर्ड्स अपनी पूरानी सैलरी में ही चेन्नई के साथ जुड़े हैं।

लिविंगस्टन को हुआ नुकसान लिविंगस्टन को हैदराबाद ने पिछले सीजन में 13 करोड़ रूपये में टीम में शामिल किया था। मगर उन्हें पूरे सीजन में सिर्फ दो ही मैच खेलने का मौका मिला। इंग्लैंड का ये ऑलराउंडर अब आईपीएल 2027 में सीएसके के लिए खेलता हुआ दिखेगा। हालांकि, उनको अब सिर्फ छह करोड़ रूपये ही मिलेंगे। एडवर्ड्स की सीएसके में एंट्री ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर जैक एडवर्ड्स अब चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए दिखेंगे। हैदराबाद ने उन्हें पिछले सीजन में तीन करोड़ रूपये में टीम में शामिल किया था। मगर वो इंजरी की वजह से टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे।