विराट कोहली ने चुनी अपने वनडे करियर की सबसे बेहतरीन पारी, 55 शतकों को नजरअंदाज कर सभी को चौंकाया

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली 38 साल के हो चुके हैं। उन्होंने टीम इंडिया के लिए तीनों फॉर्मेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है और कई यादगार पारियां खेली हैं। विराट ने अपने जन्मदिन के मौके पर वनडे क्रिकेट की अपनी सबसे बेस्ट पारी चुनी है। कोहली ने वनडे में 55 शतक लगाए हैं लेकिन उन्होंने अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी के रूप में 43 रनों की पारी को चुना है।

कोहली ने 43 रनों की पारी को करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी बताकर हर किसी को हैरान कर दिया है। दरअसल, कोहली ने साल 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी में खेली गई 43 रनों की पारी को अपने वनडे करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी बताया है। उन्होंने इस दौरान वर्ल्ड कप 2011 फाइनल में खेली 35 रनों की पारी का भी जिक्र किया लेकिन जब उनसे सर्वश्रेष्ठ पारी के बारे में पूंछा गया, तो उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में खेली पारी को सबसे ऊपर रखा।

विराट कोहली ने किया सरप्राइज दिग्गज बल्लेबाज के जन्मदिन के मौके पर स्टार स्पोर्ट्स ने एक वीडियो साझा किया है। जहां पर कोहली ने अपने करियर की बेहतरीन पारियों पर बात की है। कोहली से सबसे पहले 35 रनों की वर्ल्ड कप फाइनल में खेली गई पारी और श्रीलंका के खिलाफ 2012 में नाबाद 133 रनों की पारी में किसी एक को चुनने को कहा गया। श्रीलंका के खिलाफ उस मुकाबले में टीम इंडिया ने 321 रनों के लक्ष्य को 40 ओवरों में ही हासिल कर लिया था।