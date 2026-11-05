'मुझे BCCI ने टीम चुनने की आजादी नहीं दी', सचिन तेंदुलकर ने कप्तानी को लेकर खोला हैरान करने वाला राज

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत के पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने भारत के अपने पसंदीदा कप्तानों को नाम बताए हैं। तेंदुलकर ने अपनी कप्तानी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि भारत के लिए खेलना और कप्तानी करना उनके लिए गर्व की बात है लेकिन जब वे कप्तान थे, तो उन्हें हमेशा ही टीम को चुनने की आजादी नहीं मिली। तेंदुलकर ने भारत के लिए तीनों फॉर्मेट में खेला।

उन्होंने टीम इंडिया की अगुवाई भी की लेकिन कप्तान के तौर पर वे अधिक सफल नहीं रहे। हालांकि, एक बल्लेबाज के तौर पर उन्होंने ऐसे रिकॉर्ड बनाए, जो आज भी अमर हैं। ऐसे में अब उन्होंने अपनी कप्तानी को लेकर राज खोले हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने पसंदीदा भारतीय कप्तानों के नाम भी बताए हैं।

सचिन तेंदुलकर ने दिया बयान सोशल मीडिया पर रेडिट पर यूजर्स के सवालों का जवाब देते हुए कहा, "भारत को कप्तान के तौर पर लीड करना मेरे लिए गर्व की बात है। मुझे कभी भी पूरी टीम खुद से चयन करने की आजादी नहीं मिली। 1990 के दशक से आज के समय में बीसीसीआई अधिक पेशेवर है। उस समय भारतीय क्रिकेट भी बहुत खराब दौर से गुजर रहा था।"

तेंदुलकर ने इस दौरान अपने पसंदीदा कप्तान के नाम बताए। उन्होंने इस मामले में पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली और एमएस धोनी का नाम लिया। उन्होंने कहा, "मेरे पसंदीदा कप्तान सौरव गांगुली और एमएस धोनी हैं। वे मेरी लिस्ट में टॉप पर हैं।"