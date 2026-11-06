सूर्यकुमार यादव के परिवार से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बच्ची ने सुनाया भजन तो PM ने ताली बजाकर बढ़ाया हौसला; Video

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दिल्ली में पूर्व भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव और उनके परिवार से मुलाकात की। इस दौरान पीएम ने सूर्या के बच्चों के साथ वक्त बिताया। सूर्या के साथ वहां मौजूद एक बच्ची ने खूबसूरत भजन गाकर पीएम मोदी को सुनाया।

बच्ची का भजन सुनकर पीएम मोदी काफी उत्साहित दिखाई दिए। वो ताली बजाकर बच्ची का हौसला बढ़ा रहे थे। पीएम मोदी ने इस खूबसूरत पल का वीडियो अपने एक्स हैंडल पर भी शेयर किया। सूर्या के परिवार से मिले पीएम मोदी पीएम मोदी ने सूर्या से मिलने पर एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि भगवान राम के आगमन और सरयू नदी ने इस साल की दिवाली के आध्यात्मिक महत्व को और बढ़ा दिया है, जिससे त्योहार का माहौल और भी पवित्र व दिव्य हो गया है।