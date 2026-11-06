Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

40 साल की उम्र में शतक लगाकर अनोखे क्लब में शामिल हुए ब्रैंडन टेलर, 21वीं सदी में ऐसा करने वाले दुनिया के सिर्फ तीसरे बल्लेबाज

By Priyanshu Tiwari Edited By: Priyanshu Tiwari
Published: Fri, 06 Nov 2026 11:28 AM (IST)

जिंबाब्वे के दिग्गज बल्लेबाज ब्रैंडन टेलर ने 40 साल और 272 दिन की उम्र में शतक लगाकर एक अनोखे क्लब में जगह बना ली है।

ब्रैंडन टेलर ने जमाया शतक

ब्रैंडन टेलर ने जमाया शतक

timer icon

समय कम है?

जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में

संक्षेप में पढ़ें

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। 40 साल और 272 दिन की उम्र में जिंबाब्वे के दिग्गज बल्लेबाज ब्रैंडन टेलर ने टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाकर एक खास उपलब्धि हासिल कर ली है। उन्होंने शुक्रवार से शारजाह में अफगानिस्तान के खिलाफ हो रहे पहले टेस्ट में 131 रनों की पारी खेली।

टेलर इस पारी के साथ 21वीं सदी में 40 या उससे ज्यादा की उम्र में टेस्ट शतक लगाने वाले सिर्फ तीसरे खिलाड़ी बने हैं। उनसे पहले ये कारनामा मिस्बाह-उल हक और शिवनारायण चंद्रपॉल ने किया है।

टेलर अनोखे क्लब में शामिल

टेलर ने 168 गेंदों का सामना करते हुए 14 चौकों और चार छक्के की मदद से 131 रनों की पारी खेली। इसी के साथ वो 21वीं सदी में 40 या उससे ज्यादा की उम्र में शतक लगाने वाले खिलाड़ियों के अनोखे सूची में शामिल हो गए।

40 या उससे ज्यादा की उम्र में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मिस्बाह-उल हक के नाम है। मिस्बाह ने ये कारनामा पांच बार किया है। वेस्टइंडीज के पूर्व बल्लेबाज शिवनारायण चंद्रपॉल ने एक बार यह उपलब्धि हासिल की है।

टेलर-बेनेट के दम पर जिंबाब्वे की पकड़ मजबूत

मुकाबले की बात करें तो जिंबाब्वे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था। इनोसेंट काया और बेन करन के बीच पहले विकेट के लिए 60 रनों की शानदार साझेदारी हुई। हालांकि काईस अहमद ने काया का विकेट चटकाकर इस साझेदारी को तोड़ दिया।

इसके बाद तीन नंबर पर बल्लेबाजी के लिए टेलर ने करन के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 65 रन जोड़े। सलीम सफी ने शानदार यॉर्कर से करन की पारी को समाप्त कर दिया।

करन के आउट होने के बाद टेलर को कप्तान ब्रायन बेनेट का साथ मिला। बेनेट और टेलर के बीच तीसरे विकेट के लिए 137 रनों की शतकीय साझेदारी हुई। टेलर की बेहतरीन पारी को हशमातुल्लाह शाहिदी ने खत्म किया।

टेलर के आउट होने के बाद जिंबाब्वे ने और दो विकेट जल्दी से गंवा दिए। क्रेग इरविन चार और अंतुम नकवी सिर्फ 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हालांकि, इसके बाद वेस्ली माधेवेरे ने बेनेट के साथ मिलकर पारी को संभाला।

पहले दिन का खेल समाप्त होने बेनेट और माधेवेर क्रीज पर बने हुए हैं। दोनों के बीच अब तक 39 रनों की साझेदारी हो चुकी है। वहीं जिंबाब्वे ने पांच विकेट के नुकसान पर 326 रन बनाए हैं। बेनेट (71) और माधेवेरे (29) रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं।

यह भी पढ़ें- KKR के पूर्व तूफानी बल्लेबाज पर लगा कोकीन लेने का आरोप, क्रिकेट बोर्ड ने लिया सख्त एक्शन

यह भी पढ़ें- ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट सीरीज गंवाने के बाद उठाया बड़ा कदम, CSK के दिग्गज को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी

देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score , IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।