KKR के पूर्व तूफानी बल्लेबाज पर लगा कोकीन लेने का आरोप, क्रिकेट बोर्ड ने लिया सख्त एक्शन

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के पूर्व तूफानी बल्लेबाज क्रिस लिन पर कोकीन का इस्तेमाल करने की वजह से एक महीने का बैन लगा था, जिसकी सजा वो काट चुके हैं। इंग्लैंड क्रिकेट रेगुलेटर ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी।

बिग बैश लीग इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले लिन 18 जुलाई को टी20 ब्लास्ट के फाइनल के दौरान रूटिन एंटी-डोपिंग टेस्ट में पॉजिटीव पाए गए थे, जिसके बाद उनपर बैन लगाया गया था। लिन उस समय नॉर्थैंप्टनशायर का हिस्सा थे।

लिन ने मानी गलती 36 साल के लिन के टेस्ट में बेंजोइलेकगोनाइन (कोकीन का मेटाबोलाइट) की थोड़ी मात्रा पाई गई थी। लिन ने इस दौरान अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार भी कर लिया। लिन ने इस बीच रिहैब प्रोग्राम भी पूरा किया, जिसकी वजह से उनका प्रतिबंध तीन महीने से घटाकर एक महीने का कर दिया। क्रिकेट रेगुलेटर ने यह बात मानी की लिन ने खेल में फायदे के लिए नहीं लिया था।