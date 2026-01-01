श्री हरिमंदिर साहिब में 3 घंटों में 2 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे, जयकारों के साथ हुआ 2026 का आगाज

अनुज शर्मा, अमृतसर। गुरु नगरी अमृतसर स्थित श्री हरिमंदिर साहिब में 2026 के आगाज पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। गुरु नगरी के निवासियों के साथ-साथ देश-विदेश से आए श्रद्धालुओं और टूरिस्टों ने नए साल की शुरुआत श्री हरिमंदिर साहिब में माथा टेककर की।

31 दिसंबर की सुबह से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था, जो देर रात तक लगातार जारी रहा। रात 9 बजे से 12 बजे के बीच करीब 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने श्री हरिमंदिर साहिब में मत्था टेका। स्थिति यह रही कि परिक्रमा में पैर रखने तक की जगह नहीं बची।

बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं की भीड़ में कोई कमी नहीं आई। अनुमान लगाया जा रहा है कि नए साल के पहले दिन यानी आज, 1 जनवरी को, करीब 3 लाख श्रद्धालु श्री हरिमंदिर साहिब में दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं।

परिक्रमा में मौजूद श्रद्धालुओं की भीड़। जहां जगह मिली, बैठ गए श्रद्धालु भीड़ इतनी अधिक थी कि श्रद्धालुओं को परिक्रमा में पैदल चलने में भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। चारों ओर श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आ रहे थे। जहां थोड़ी-सी भी जगह मिली, वहीं लोग बैठ गए और रात 12 बजने का इंतजार करते हुए नाम सिमरन और जाप में लीन रहे। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार श्री सुखमनी साहिब का पाठ करते रहे।

पूरे गोल्डन टेंपल में गूंजे जयकारे जैसे ही घड़ी ने रात 12 बजे का संकेत दिया, पूरा श्री हरिमंदिर साहिब ‘जो बोले सो निहाल’ के जयकारों से गूंज उठा। अनुमान के मुताबिक उस समय एक लाख से अधिक श्रद्धालु परिसर में मौजूद थे और इतनी ही भीड़ बाहर खड़ी थी। रात 12 बजते ही लोग परिक्रमा में मिठाइयां व चॉकलेट बांटते हुए दिखे। इतना ही नहीं, गोल्डन टेंपल के बाहर भी कड़ाह प्रसाद का लंगर लगाया गया, ताकि श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो।