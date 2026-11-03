Punjab Mandi Bhav: सोना-चांदी के दाम गिरे, सर्राफा बाजार में बढ़े खरीदार; मंडियों में दाल-चावल के भावों में दिखी हलचल

खन्ना राइसब्रान (खाद्य) 230 प्रति प्वाइंट

राइसब्रान (अखाद्य) 225 प्रति प्वाइंट

खल सरसों 3,850 प्रति क्विंटल

डीओसी राइसब्रान (बैच सफेद) 2,050 प्रति क्विंटल

डीओसी राइसब्रान (कंटीन्यूअस) 2,050 प्रति क्विंटल

डीओसी सरसों 31,000 प्रति टन

डीओसी सूरजमुखी 30,000 प्रति टन

गेहूं 2,975 - 2,980 प्रति क्विंटल

आटा 1,650 - 1,660 50 किग्रा

मैदा 1,750 - 1,760 50 किग्रा

सूजी 1,775 - 1,780 50 किग्रा

चोकर 1,290 45 किग्रा

चोकर 880 30 किग्रा

मक्की बिहार 3,150 - 3,175 प्रति क्विंटल

लुधियाना राजमां चित्रा 11,500 - 14,000 प्रति क्विंटल

अरहर दाल 13,100 - 14,200 प्रति क्विंटल

उड़द साबुत 11,650 - 13,000 प्रति क्विंटल

उड़द धोया 12,100 - 13,600 प्रति क्विंटल

उड़द छिलका 11,600 - 13,100 प्रति क्विंटल

दाल मसूर 7,500 - 11,500 प्रति क्विंटल

चनादाल 8,900 - 9,300 प्रति क्विंटल

एग्रो प्योर बेसन 3,560 35 किग्रा

काबली चना 8,400 - 12,600 प्रति क्विंटल

मूंग साबुत 9,600 - 11,000 प्रति क्विंटल

मूंग धोया 10,500 - 12,800 प्रति क्विंटल

चावल डीबी सेला 10,000 - 10,100 प्रति क्विंटल

शरबती स्टीम चावल 7,600 - 7,900 प्रति क्विंटल

चावल 1121 सेला 10,400 - 10,500 प्रति क्विंटल

बिनौला तेल 15,800 प्रति क्विंटल

चावल तेल 14,000 प्रति क्विंटल

सरसों तेल 18,700 - 18,800 प्रति क्विंटल

सरसों खल 3,850 - 3,950 प्रति क्विंटल

बिनौला खल 4,600 - 4,700 प्रति क्विंटल

डीओसी मूंगफली 36,500 प्रति क्विंटल

जीरा 27,800 - 33,500 प्रति क्विंटल

धनिया 18,400 - 21,300 प्रति क्विंटल

हल्दी 23,700 - 27,800 प्रति क्विंटल

केसर (कश्मीरी) 250 - 260 प्रति ग्राम

अमृतसर बासमती (1121) स्टीम चावल 11,500 - 11,600 प्रति क्विंटल

बासमती (1121) सेला चावल 10,400 - 10,600 प्रति क्विंटल

शरबती सेला चावल 6,800 - 7,000 प्रति क्विंटल

शरबती स्टीम चावल 7,800 - 8,000 प्रति क्विंटल

चावल (1509) सेला 8,400 - 8,500 प्रति क्विंटल

पीआर-11 चावल 6,800 - 6,900 प्रति क्विंटल

धान शरबती 3,600 - 3,700 प्रति क्विंटल

बासमती 1121 धान 5,800 - 6,000 प्रति क्विंटल

धान (1509) 4,500 - 4,600 प्रति क्विंटल

देशी चना 8,500 - 8,600 प्रति क्विंटल

चनादाल 8,800 - 9,100 प्रति क्विंटल

गुड़ देशी (पंजाब) 5,700 - 5,800 प्रति क्विंटल

शक्कर देशी 5,525 - 5,600 प्रति क्विंटल

बूरा खांड 5,600 - 5,700 प्रति क्विंटल

जालंधर गेहूं दड़ा 2,930 - 2,940 प्रति क्विंटल

चावल परमल कच्चा 4,000 - 4,100 प्रति क्विंटल

चावल परमल सेला 3,900 - 4,000 प्रति क्विंटल

मक्की बिहार 3,100 - 3,150 प्रति क्विंटल

मक्की एमपी 2,950 - 3,000 प्रति क्विंटल

दाल उड़द छिलका 11,700 - 13,100 प्रति क्विंटल

चना देशी छना 8,700 - 8,900 प्रति क्विंटल

दाल चना 9,000 - 9,400 प्रति क्विंटल

काबली चना 9,400 - 13,500 प्रति क्विंटल

राजमां चित्रा पुणे 11,200 - 13,000 प्रति क्विंटल

राजमां चित्रा चीन 13,800 - 14,500 प्रति क्विंटल

राजमां शर्मिली 9,800 - 10,100 प्रति क्विंटल

जीरा 27,400 - 31,500 प्रति क्विंटल

धनिया 17,500 - 22,500 प्रति क्विंटल

लालमिर्च गुंटूर (334 नं.) 17,500 - 18,500 प्रति क्विंटल

लालमिर्च तेजा 26,000 - 29,800 प्रति क्विंटल

हल्दी इरोड गट्ठा 23,800 - 23,900 प्रति क्विंटल

हल्दी निजामाबाद 25,000 - 27,200 प्रति क्विंटल

काजू (320 नं.) 1,020 - 1,040 प्रति किलो

काजू (210 नं.) 1,080 - 1,120 प्रति किलो

काजू (240 नं.) 1,050 - 1,060 प्रति किलो

काजू (180 नं.) 1,170 - 1,180 प्रति किलो

मखाना 825 - 1,325 प्रति किलो

गोला (नारियल) 43,000 - 48,500 प्रति क्विंटल

बठिंडा रुई जे-34 (पंजाब) 6,560 - 6,600 प्रति मन

रुई जे-34 (हरियाणा) 6,530 - 6,580 प्रति मन

रुई जे-34 (राजस्थान) 6,580 - 6,600 प्रति मन

बिनौला 4,450 - 4,600 प्रति मन

नरमा कपास (नई) 8,500 - 8,900 प्रति मन

बिनौला खल 4,000 - 4,050 प्रति क्विंटल

सरसों खल 3,700 - 3,750 प्रति क्विंटल

गेहूं चोकर 730 29 किग्रा