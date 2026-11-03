Punjab Mandi Bhav: सोना-चांदी के दाम गिरे, सर्राफा बाजार में बढ़े खरीदार; मंडियों में दाल-चावल के भावों में दिखी हलचल
सर्राफा बाजार में सोना-चांदी के भाव लगातार गिर रहे हैं, जिससे खरीदारों को राहत मिली है। वहीं, मंडियों में भी कारोबार सामान्य रूप से जारी है।
डिजिटल डेस्क, अमृतसर। सर्राफा बाजार में पिछले कुछ समय से सोना और चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट का दौर देखने को मिल रहा है, जिससे खरीदारों को बड़ी राहत मिली है। शादियों के सीजन और त्योहारी मांग के बीच कीमती धातुओं के तेवर कमजोर पड़ना निवेशकों और खरीदारों दोनों के लिए अच्छा है।
जहां एक ओर अंतरराष्ट्रीय बाजार के संकेतों और घरेलू स्तर पर सुस्त मांग के चलते सर्राफा बाजार में सुस्ती छाई हुई है, वहीं दूसरी ओर देश की प्रमुख दिसावरी मंडियों में भी खाद्यान्न, दाल-दलहन, तेल, और लोहे जैसी जिंसों के भावों में लगातार उतार-चढ़ाव बना हुआ है। खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और बठिंडा की मंडियों में कारोबार सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन आर्थिक अनिश्चितताओं के कारण व्यापारी और ग्राहक दोनों ही सतर्क रुख अपना रहे हैं।
बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में हो रहे बदलावों और मुद्रास्फीति के आंकड़ों का सीधा असर घरेलू जिंस और सर्राफा बाजार पर पड़ रहा है। आने वाले दिनों में बाजार की चाल काफी हद तक मांग और अंतरराष्ट्रीय कारकों पर निर्भर करेगी, फिलहाल ग्राहकों के लिए यह समय खरीदारी के लिहाज से अनुकूल नजर आ रहा है।
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सोना-चांदी के नए भाव
|धातु / वस्तु
|भाव (रुपये में)
|सोना स्टैंडर्ड
|1,39,500 प्रति 10 ग्राम
|सोना 24 कैरेट
|1,41,000 प्रति 10 ग्राम
|सोना 22 कैरेट
|1,31,130 प्रति 10 ग्राम
|गिन्नी
|1,06,870
|चांदी तेजाबी
|1,86,000 प्रति किलो
|सिक्का
|2,06,000
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पंजाब दिसावरी मंडियां - भाव तालिका
|मंडी का नाम
|वस्तु / जिंस
|भाव (रुपये में)
|प्रति इकाई / वजन
|
खन्ना
|राइसब्रान (खाद्य)
|230
|
प्रति प्वाइंट
|राइसब्रान (अखाद्य)
|225
|
प्रति प्वाइंट
|खल सरसों
|3,850
|
प्रति क्विंटल
|डीओसी राइसब्रान (बैच सफेद)
|2,050
|
प्रति क्विंटल
|डीओसी राइसब्रान (कंटीन्यूअस)
|2,050
|
प्रति क्विंटल
|डीओसी सरसों
|31,000
|
प्रति टन
|डीओसी सूरजमुखी
|30,000
|
प्रति टन
|गेहूं
|2,975 - 2,980
|
प्रति क्विंटल
|आटा
|1,650 - 1,660
|
50 किग्रा
|मैदा
|1,750 - 1,760
|
50 किग्रा
|सूजी
|1,775 - 1,780
|
50 किग्रा
|चोकर
|1,290
|
45 किग्रा
|चोकर
|880
|
30 किग्रा
|मक्की बिहार
|3,150 - 3,175
|
प्रति क्विंटल
|
लुधियाना
|राजमां चित्रा
|11,500 - 14,000
|
प्रति क्विंटल
|अरहर दाल
|13,100 - 14,200
|
प्रति क्विंटल
|उड़द साबुत
|11,650 - 13,000
|
प्रति क्विंटल
|उड़द धोया
|12,100 - 13,600
|
प्रति क्विंटल
|उड़द छिलका
|11,600 - 13,100
|
प्रति क्विंटल
|दाल मसूर
|7,500 - 11,500
|
प्रति क्विंटल
|चनादाल
|8,900 - 9,300
|
प्रति क्विंटल
|एग्रो प्योर बेसन
|3,560
|
35 किग्रा
|काबली चना
|8,400 - 12,600
|
प्रति क्विंटल
|मूंग साबुत
|9,600 - 11,000
|
प्रति क्विंटल
|मूंग धोया
|10,500 - 12,800
|
प्रति क्विंटल
|चावल डीबी सेला
|10,000 - 10,100
|
प्रति क्विंटल
|शरबती स्टीम चावल
|7,600 - 7,900
|
प्रति क्विंटल
|चावल 1121 सेला
|10,400 - 10,500
|
प्रति क्विंटल
|बिनौला तेल
|15,800
|
प्रति क्विंटल
|चावल तेल
|14,000
|
प्रति क्विंटल
|सरसों तेल
|18,700 - 18,800
|
प्रति क्विंटल
|सरसों खल
|3,850 - 3,950
|
प्रति क्विंटल
|बिनौला खल
|4,600 - 4,700
|
प्रति क्विंटल
|डीओसी मूंगफली
|36,500
|
प्रति क्विंटल
|जीरा
|27,800 - 33,500
|
प्रति क्विंटल
|धनिया
|18,400 - 21,300
|
प्रति क्विंटल
|हल्दी
|23,700 - 27,800
|
प्रति क्विंटल
|केसर (कश्मीरी)
|250 - 260
|
प्रति ग्राम
|
अमृतसर
|बासमती (1121) स्टीम चावल
|11,500 - 11,600
|
प्रति क्विंटल
|बासमती (1121) सेला चावल
|10,400 - 10,600
|
प्रति क्विंटल
|शरबती सेला चावल
|6,800 - 7,000
|
प्रति क्विंटल
|शरबती स्टीम चावल
|7,800 - 8,000
|
प्रति क्विंटल
|चावल (1509) सेला
|8,400 - 8,500
|
प्रति क्विंटल
|पीआर-11 चावल
|6,800 - 6,900
|
प्रति क्विंटल
|धान शरबती
|3,600 - 3,700
|
प्रति क्विंटल
|बासमती 1121 धान
|5,800 - 6,000
|
प्रति क्विंटल
|धान (1509)
|4,500 - 4,600
|
प्रति क्विंटल
|देशी चना
|8,500 - 8,600
|
प्रति क्विंटल
|चनादाल
|8,800 - 9,100
|
प्रति क्विंटल
|गुड़ देशी (पंजाब)
|5,700 - 5,800
|
प्रति क्विंटल
|शक्कर देशी
|5,525 - 5,600
|
प्रति क्विंटल
|बूरा खांड
|5,600 - 5,700
|
प्रति क्विंटल
|
जालंधर
|गेहूं दड़ा
|2,930 - 2,940
|
प्रति क्विंटल
|चावल परमल कच्चा
|4,000 - 4,100
|
प्रति क्विंटल
|चावल परमल सेला
|3,900 - 4,000
|
प्रति क्विंटल
|मक्की बिहार
|3,100 - 3,150
|
प्रति क्विंटल
|मक्की एमपी
|2,950 - 3,000
|
प्रति क्विंटल
|दाल उड़द छिलका
|11,700 - 13,100
|
प्रति क्विंटल
|चना देशी छना
|8,700 - 8,900
|
प्रति क्विंटल
|दाल चना
|9,000 - 9,400
|
प्रति क्विंटल
|काबली चना
|9,400 - 13,500
|
प्रति क्विंटल
|राजमां चित्रा पुणे
|11,200 - 13,000
|
प्रति क्विंटल
|राजमां चित्रा चीन
|13,800 - 14,500
|
प्रति क्विंटल
|राजमां शर्मिली
|9,800 - 10,100
|
प्रति क्विंटल
|जीरा
|27,400 - 31,500
|
प्रति क्विंटल
|धनिया
|17,500 - 22,500
|
प्रति क्विंटल
|लालमिर्च गुंटूर (334 नं.)
|17,500 - 18,500
|
प्रति क्विंटल
|लालमिर्च तेजा
|26,000 - 29,800
|
प्रति क्विंटल
|हल्दी इरोड गट्ठा
|23,800 - 23,900
|
प्रति क्विंटल
|हल्दी निजामाबाद
|25,000 - 27,200
|
प्रति क्विंटल
|काजू (320 नं.)
|1,020 - 1,040
|
प्रति किलो
|काजू (210 नं.)
|1,080 - 1,120
|
प्रति किलो
|काजू (240 नं.)
|1,050 - 1,060
|
प्रति किलो
|काजू (180 नं.)
|1,170 - 1,180
|
प्रति किलो
|मखाना
|825 - 1,325
|
प्रति किलो
|गोला (नारियल)
|43,000 - 48,500
|
प्रति क्विंटल
|
बठिंडा
|रुई जे-34 (पंजाब)
|6,560 - 6,600
|
प्रति मन
|रुई जे-34 (हरियाणा)
|6,530 - 6,580
|
प्रति मन
|रुई जे-34 (राजस्थान)
|6,580 - 6,600
|
प्रति मन
|बिनौला
|4,450 - 4,600
|
प्रति मन
|नरमा कपास (नई)
|8,500 - 8,900
|
प्रति मन
|बिनौला खल
|4,000 - 4,050
|
प्रति क्विंटल
|सरसों खल
|3,700 - 3,750
|
प्रति क्विंटल
|गेहूं चोकर
|730
|
29 किग्रा
|गेहूं चोकर
|1,370
|
50 किग्रा