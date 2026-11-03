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Punjab Mandi Bhav: सोना-चांदी के दाम गिरे, सर्राफा बाजार में बढ़े खरीदार; मंडियों में दाल-चावल के भावों में दिखी हलचल

By Digital Desk Edited By: Anuj Sharma
Published: Tue, 03 Nov 2026 06:23 PM (IST)

सर्राफा बाजार में सोना-चांदी के भाव लगातार गिर रहे हैं, जिससे खरीदारों को राहत मिली है। वहीं, मंडियों में भी कारोबार सामान्य रूप से जारी है।

ये प्रतीकात्मक तस्वीर है।

ये प्रतीकात्मक तस्वीर है।

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। सर्राफा बाजार में पिछले कुछ समय से सोना और चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट का दौर देखने को मिल रहा है, जिससे खरीदारों को बड़ी राहत मिली है। शादियों के सीजन और त्योहारी मांग के बीच कीमती धातुओं के तेवर कमजोर पड़ना निवेशकों और खरीदारों दोनों के लिए अच्छा है।

जहां एक ओर अंतरराष्ट्रीय बाजार के संकेतों और घरेलू स्तर पर सुस्त मांग के चलते सर्राफा बाजार में सुस्ती छाई हुई है, वहीं दूसरी ओर देश की प्रमुख दिसावरी मंडियों में भी खाद्यान्न, दाल-दलहन, तेल, और लोहे जैसी जिंसों के भावों में लगातार उतार-चढ़ाव बना हुआ है। खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और बठिंडा की मंडियों में कारोबार सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन आर्थिक अनिश्चितताओं के कारण व्यापारी और ग्राहक दोनों ही सतर्क रुख अपना रहे हैं।

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में हो रहे बदलावों और मुद्रास्फीति के आंकड़ों का सीधा असर घरेलू जिंस और सर्राफा बाजार पर पड़ रहा है। आने वाले दिनों में बाजार की चाल काफी हद तक मांग और अंतरराष्ट्रीय कारकों पर निर्भर करेगी, फिलहाल ग्राहकों के लिए यह समय खरीदारी के लिहाज से अनुकूल नजर आ रहा है।

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सोना-चांदी के नए भाव

धातु / वस्तु भाव (रुपये में)
सोना स्टैंडर्ड 1,39,500 प्रति 10 ग्राम
सोना 24 कैरेट 1,41,000 प्रति 10 ग्राम
सोना 22 कैरेट 1,31,130 प्रति 10 ग्राम
गिन्नी 1,06,870
चांदी तेजाबी 1,86,000 प्रति किलो
सिक्का 2,06,000

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पंजाब दिसावरी मंडियां - भाव तालिका

मंडी का नाम वस्तु / जिंस भाव (रुपये में) प्रति इकाई / वजन
खन्ना
राइसब्रान (खाद्य) 230
प्रति प्वाइंट
  राइसब्रान (अखाद्य) 225
प्रति प्वाइंट
  खल सरसों 3,850
प्रति क्विंटल
  डीओसी राइसब्रान (बैच सफेद) 2,050
प्रति क्विंटल
  डीओसी राइसब्रान (कंटीन्यूअस) 2,050
प्रति क्विंटल
  डीओसी सरसों 31,000
प्रति टन
  डीओसी सूरजमुखी 30,000
प्रति टन
  गेहूं 2,975 - 2,980
प्रति क्विंटल
  आटा 1,650 - 1,660
50 किग्रा
  मैदा 1,750 - 1,760
50 किग्रा
  सूजी 1,775 - 1,780
50 किग्रा
  चोकर 1,290
45 किग्रा
  चोकर 880
30 किग्रा
  मक्की बिहार 3,150 - 3,175
प्रति क्विंटल
लुधियाना
राजमां चित्रा 11,500 - 14,000
प्रति क्विंटल
  अरहर दाल 13,100 - 14,200
प्रति क्विंटल
  उड़द साबुत 11,650 - 13,000
प्रति क्विंटल
  उड़द धोया 12,100 - 13,600
प्रति क्विंटल
  उड़द छिलका 11,600 - 13,100
प्रति क्विंटल
  दाल मसूर 7,500 - 11,500
प्रति क्विंटल
  चनादाल 8,900 - 9,300
प्रति क्विंटल
  एग्रो प्योर बेसन 3,560
35 किग्रा
  काबली चना 8,400 - 12,600
प्रति क्विंटल
  मूंग साबुत 9,600 - 11,000
प्रति क्विंटल
  मूंग धोया 10,500 - 12,800
प्रति क्विंटल
  चावल डीबी सेला 10,000 - 10,100
प्रति क्विंटल
  शरबती स्टीम चावल 7,600 - 7,900
प्रति क्विंटल
  चावल 1121 सेला 10,400 - 10,500
प्रति क्विंटल
  बिनौला तेल 15,800
प्रति क्विंटल
  चावल तेल 14,000
प्रति क्विंटल
  सरसों तेल 18,700 - 18,800
प्रति क्विंटल
  सरसों खल 3,850 - 3,950
प्रति क्विंटल
  बिनौला खल 4,600 - 4,700
प्रति क्विंटल
  डीओसी मूंगफली 36,500
प्रति क्विंटल
  जीरा 27,800 - 33,500
प्रति क्विंटल
  धनिया 18,400 - 21,300
प्रति क्विंटल
  हल्दी 23,700 - 27,800
प्रति क्विंटल
  केसर (कश्मीरी) 250 - 260
प्रति ग्राम
अमृतसर
बासमती (1121) स्टीम चावल 11,500 - 11,600
प्रति क्विंटल
  बासमती (1121) सेला चावल 10,400 - 10,600
प्रति क्विंटल
  शरबती सेला चावल 6,800 - 7,000
प्रति क्विंटल
  शरबती स्टीम चावल 7,800 - 8,000
प्रति क्विंटल
  चावल (1509) सेला 8,400 - 8,500
प्रति क्विंटल
  पीआर-11 चावल 6,800 - 6,900
प्रति क्विंटल
  धान शरबती 3,600 - 3,700
प्रति क्विंटल
  बासमती 1121 धान 5,800 - 6,000
प्रति क्विंटल
  धान (1509) 4,500 - 4,600
प्रति क्विंटल
  देशी चना 8,500 - 8,600
प्रति क्विंटल
  चनादाल 8,800 - 9,100
प्रति क्विंटल
  गुड़ देशी (पंजाब) 5,700 - 5,800
प्रति क्विंटल
  शक्कर देशी 5,525 - 5,600
प्रति क्विंटल
  बूरा खांड 5,600 - 5,700
प्रति क्विंटल
जालंधर
गेहूं दड़ा 2,930 - 2,940
प्रति क्विंटल
  चावल परमल कच्चा 4,000 - 4,100
प्रति क्विंटल
  चावल परमल सेला 3,900 - 4,000
प्रति क्विंटल
  मक्की बिहार 3,100 - 3,150
प्रति क्विंटल
  मक्की एमपी 2,950 - 3,000
प्रति क्विंटल
  दाल उड़द छिलका 11,700 - 13,100
प्रति क्विंटल
  चना देशी छना 8,700 - 8,900
प्रति क्विंटल
  दाल चना 9,000 - 9,400
प्रति क्विंटल
  काबली चना 9,400 - 13,500
प्रति क्विंटल
  राजमां चित्रा पुणे 11,200 - 13,000
प्रति क्विंटल
  राजमां चित्रा चीन 13,800 - 14,500
प्रति क्विंटल
  राजमां शर्मिली 9,800 - 10,100
प्रति क्विंटल
  जीरा 27,400 - 31,500
प्रति क्विंटल
  धनिया 17,500 - 22,500
प्रति क्विंटल
  लालमिर्च गुंटूर (334 नं.) 17,500 - 18,500
प्रति क्विंटल
  लालमिर्च तेजा 26,000 - 29,800
प्रति क्विंटल
  हल्दी इरोड गट्ठा 23,800 - 23,900
प्रति क्विंटल
  हल्दी निजामाबाद 25,000 - 27,200
प्रति क्विंटल
  काजू (320 नं.) 1,020 - 1,040
प्रति किलो
  काजू (210 नं.) 1,080 - 1,120
प्रति किलो
  काजू (240 नं.) 1,050 - 1,060
प्रति किलो
  काजू (180 नं.) 1,170 - 1,180
प्रति किलो
  मखाना 825 - 1,325
प्रति किलो
  गोला (नारियल) 43,000 - 48,500
प्रति क्विंटल
बठिंडा
रुई जे-34 (पंजाब) 6,560 - 6,600
प्रति मन
  रुई जे-34 (हरियाणा) 6,530 - 6,580
प्रति मन
  रुई जे-34 (राजस्थान) 6,580 - 6,600
प्रति मन
  बिनौला 4,450 - 4,600
प्रति मन
  नरमा कपास (नई) 8,500 - 8,900
प्रति मन
  बिनौला खल 4,000 - 4,050
प्रति क्विंटल
  सरसों खल 3,700 - 3,750
प्रति क्विंटल
  गेहूं चोकर 730
29 किग्रा
  गेहूं चोकर 1,370
50 किग्रा
 

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