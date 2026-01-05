Language
    गैंगस्टरों के निशाने पर AAP के नेता और सरपंच, एक के बाद एक वारदातों से दहला पंजाब

    By Dharambir Singh Malhar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 12:23 PM (IST)

    पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेता और सरपंच विदेश बैठे गैंगस्टरों के निशाने पर हैं। 2022 में सरकार बनने के बाद से तरनतारन जिले में कई सरपंचों और नेताओं ...और पढ़ें

    वर्ष 2022 से तरनतारन में आम आदमी पार्टी के नेता और सरपंच विदेश बैठे गैंगस्टरों के निशाने पर हैं (फोटो: जागरण)

    धर्मबीर सिंह मल्हार, तरनतारन। वर्ष 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद संबंधित नेता व सरपंच विदेश बैठे गैंगस्टरों के निशाने पर है। विधानसभा हलका खेमकरण के गांव वल्टोहा संधुआं के मौजूदा सरपंच जर्मल सिंह वल्टोहा की हत्या ने जहां पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए है, क्योंकि इससे पहले भी तरनतारन जिले से संबंधित कई सरपंच व नेता विदेश बैठे गैंगस्टरों द्वारा हमले का शिकार बनाए जा चुके है।

    14 जनवरी 2023 को झब्बाल के सरपंच अवन कुमार सोनू चीमा को उस समय गोलियां मारकर ढेर कर दिया, जब वे अपनी फार्च्यूनर कार में सवार होकर भिखीविंड रोड स्थित सेलून पर बाल कटवा रहे थे। आम आदमी पार्टी के मरहूम विधायक डॉ. कश्मीर सिंह सोहल के करीबी सोनू चीमा काफी समय से हिट लिस्ट पर थे। 1 मार्च 2024 को विधानसभा हलका खडूर साहिब के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा के करीबी आप वालंटियर गुरप्रीत सिंह गोपी चोहला की फतेहाबाद स्थित रेलवे ट्रैक के पास बाइक सवारों ने गोलियां मारकर हत्या कर दी थी।

    गोपी चोहला कपूरथला के सुल्तानपुरलोधी स्थित अदालत में धारा-307 के तहत दर्ज मामले की तारीख भुगतने के लिए अपनी इनोवा कार में सवार होकर जा रहे थे। जब उन्हें गैंगस्टरों ने निशाना बनाया। 13 सितंबर 2024 को विधानसभा हलका पट्टी के गांव चौधरीवाला निवासी आम आदमी पार्टी के वालंटियर बचित्तर सिंह को बाइक सवार शूटरों ने गोलियां मारकर ढेर कर दिया था।

    बचित्तर सिंह आप के फाउंडर मेंबरों में आते थे, जोकि कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर व खडूर साहिब के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा के करीबियों में आते थे। इस हत्याकांड के तार भी गैंगस्टरों के साथ जुड़े पाए गए थे। पंचायती चुनावों के दौरान विधानसभा हलका पट्टी के गांव तलवंडी मोहर सिंह की महिला सरपंच राजविंदर कौर राज को निर्विरोध चुनाव जितवाने वाले आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर राजविंदर सिंह उर्फ राजू संधू को बीडीपीओ कार्यालय पट्टी से वापस लौटते समय बाइक सवार ने कार रोककर मौत के घाट उतारा था।

    वॉलंटियर राज कोई ओर नहीं बल्कि कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर के करीबियों में आते थे। इस हत्याकांड के तार भी विदेश बैठे गैंगस्टरों से जुड़े पाए गए। विधानसभा हलका तरनतारन के गांव लालूघुम्मण के निर्विरोध सरपंच बने 74 वर्षीय प्रताप सिंह को 18 नवंबर को बाइक सवार शूटरों ने उस समय गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया, जब वे शोक समागम के दौरान श्री अखंड पाठ साहिब जी के भोग उपरांत गुरुद्वारा साहिब से वापस लौटे थे।

    इस गोलीकांड में बुध सिंह व भगवंत सिंह भी घायल हुए थे। हलके के तत्कालीन विधायक डॉ. कश्मीर सिंह सोहल के करीबियों में आते सरपंच प्रताप सिंह कृषि विभाग से सुपरवाइजर के तौर पर सेवानिवृत्त हुए थे। इस हत्याकांड के तार भी गैंगस्टरों के साथ जुड़े पाए गए।