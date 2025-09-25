तरनतारन में पुलिस और गैंगस्टर प्रभ दासूवाल के गुर्गों के बीच मुठभेड़, चार घायल; एक पिस्टल और दो राइफल बरामद
तरनतारन में पुलिस और गैंगस्टर प्रभ दासूवाल के गुर्गों के बीच मुठभेड़ हुई। रंगदारी के लिए गोलीबारी करने वाले गिरोह के चार सदस्य घायल हो गए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उनके पास से हथियार भी बरामद किए हैं। मुठभेड़ खेमकरण इलाके में हुई जबकि दो आरोपी भागने में सफल रहे। पुलिस आगे की जांच कर रही है।
धर्मबीर सिंह मल्हार, तरनतारन। रंगदारी के लिए गोलियां चलाने वाले गैंग्सटर प्रभ दासूवाल के चार गुर्गों को पुलिस ने मुठभेड़ दौरान काबू कर लिया है। शाम सवा पांच बजे खेमकरण क्षेत्र में यह मुठभेड़ हुई। यह चारों पुलिस की गोलियां लगने से घायल हुए हैं। जिनके दो साथी भागने में सफल रहे। आरोपितों से एक पिस्टल, दो राइफलें बरामद की गई हैं।
एसएसपी डॉ रवजोत ग्रेवाल ने बताया कि सुबह साढे नौ बजे के करीब भिखीविंड के गुप्ता अस्पताल व पौने 12 बजे सेंट कबीर कान्वेंट स्कूल पर गोलियां चलाई गईं। पुलिस द्वारा मामला दर्ज करके बदमाशों की तलाश में टीमें भेजी गई। एसपी (आइ) रिपुतपन सिंह, डीएसपी (आइ) सुखबीर सिंह संधू, लवकेश सैनी, प्रीतइंद्र सिंह पर आधारित टीमों ने जगह-जगह चेकिंग शुरु की।
एसएसपी मुताबिक सूचना मिली कि कुछ बदमाश गांव दासूवाल क्षेत्र में घूम रहे हैं। घरों की चेकिंग दौरान प्रभ दासूवाल के करीबी रिश्तेदार गुरसाहिब सिंह के घर की घेराबंदी की गई। बदले में बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में चार गैंग्सटर घायल हो गए।
जिनकी पहचान प्रदीप सिंह, गुरजंट सिंह, जगसीर सिंह, मलकीत सिंह के तौर पर हुई। जबकि इनके दो साथी भागने में सफल रहे। एसएसपी ने बताया कि मौके पर बदमाशों से 30 बोर की पिस्टल, दो राइफल (315 बोर व 312 बोर) की बरामदगी की गई हैं।
