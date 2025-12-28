Language
    अमृतसर हवाई अड्डे पर कोहरे का कहर, दुबई की उड़ान रद; शारजाह व दोहा की फ्लाइटें घंटों लेट

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 05:07 PM (IST)

    धुंध के कारण अमृतसर एयरपोर्ट पर उड़ानें प्रभावित। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। घने कोहरे और धुंध के कारण रविवार को भी श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन बुरी तरह प्रभावित रहा। कम विजिबिलिटी के चलते जहां कई अंतरराष्ट्रीय और घरेलू उड़ानें घंटों देरी से संचालित हुईं।

    वहीं, एक अंतरराष्ट्रीय उड़ान को रद भी करना पड़ा। उड़ानों में लगातार देरी से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा और एयरपोर्ट पर लंबा इंतजार करना पड़ा।

    जानकारी के अनुसार शनिवार देर रात करीब एक बजे दुबई से अमृतसर आने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान को खराब मौसम के कारण रद कर दिया गया। इसके अलावा रविवार को आने वाली कई उड़ानें भी तय समय पर अमृतसर नहीं पहुंच सकीं।

    इंडिगो की पुणे से आने वाली उड़ान, रिलायंस शेयर की सुबह 8:55 बजे कुल्लू से आने वाली उड़ान, इंडिगो की सुबह 10 बजे श्रीनगर से आने वाली उड़ान तथा एयर इंडिया एक्सप्रेस की दोपहर 3:05 बजे शारजाह से आने वाली उड़ान शाम तक भी अमृतसर नहीं पहुंच सकी।

    स्पाइसजेट की दुबई से आने वाली उड़ान, जो सुबह 7:50 बजे पहुंचनी थी, वह करीब चार घंटे की देरी से सुबह 11:52 बजे अमृतसर पहुंची। इसी प्रकार अन्य अंतरराष्ट्रीय उड़ानें भी तय समय से काफी विलंब से पहुंचीं। आने वाली उड़ानों की देरी का असर जाने वाली फ्लाइटों पर भी पड़ा।

    दोहा जाने वाली कतर एयरवेज की उड़ान, जो सुबह 4:10 बजे रवाना होनी थी, वह करीब साढ़े छह घंटे की देरी से सुबह 10:41 बजे उड़ान भर सकी। एयर इंडिया की सुबह 7:05 बजे दिल्ली जाने वाली उड़ान दोपहर 12:07 बजे रवाना हुई।

    इसके अलावा सुबह 6:20 बजे शारजाह जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान और सुबह 6:35 बजे दिल्ली जाने वाली इंडिगो की उड़ान शाम तक भी रवाना नहीं हो सकीं। जो उड़ानें देरी से अमृतसर पहुंचीं, वे आगे की उड़ानों के लिए भी लेट रवाना हुईं, जिससे पूरे शेड्यूल पर असर पड़ा।