Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    अमृतसर से बिहार जा रही गरीब रथ एक्सप्रेस में लगी भीषण आग, तीन कोच जलकर खाक

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 09:21 AM (IST)

    अमृतसर से सहरसा जा रही गरीब रथ एक्सप्रेस में सरहिंद के पास आग लग गई। ट्रेन के तीन सामान्य डिब्बे क्षतिग्रस्त हो गए। धुआं निकलने पर ट्रेन को रोका गया और यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    गरीब रथ एक्सप्रेस में लगी भीषण आग (जागरण फोटो)

    दीपक सूद फतेहगढ़ साहिब। अमृतसर से सहरसा जा रही गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन में शनिवार सुबह आग लग गई। आग से 3 जरनल कोच क्षतिग्रस्त हो गये। घटना शनिवार सुबह उस समय हुई जब गरीब रथ एक्सप्रेस सरहिंद रेलवे स्टेशन से चल कर अंबाला की ओर आधा किलोमीटर की दूरी पर थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ट्रेन के एक डिब्बे से धुआं निकलने पर ट्रेन को रोक दिया गया। आग ट्रेन के 3 डिब्बों में फैल गई। यात्रियों को सुरक्षित ट्रेन से बाहर निकाल लिया गया। हादसे में किसे के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है।

    सरहिंद जीआरपी एसएचओ रतन लाल ने बताया कि जैसे ही ट्रेन के एक डिब्बे से धुआं निकलता देखा गया, ट्रेन रोक दी गई और कोई हताहत नहीं हुआ। यात्रियों को समय रहते बाहर निकाल लिया गया। आग लगने से तीन डिब्बे क्षतिग्रस्त हुए हैं। आग लगने के कारणों का पता जांच के बाद चलेगा।

    घटना को लेकर रेल मंत्रालय की ओर से कहा गया कि पंजाब के सरहिंद स्टेशन पर आज सुबह ट्रेन संख्या 12204 अमृतसर-सहरसा के एक डिब्बे में आग लग गई। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग बुझा दी गई है।
     
     
     