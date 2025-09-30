दो दिन बाद दुल्हन बनेंगी क्रिकेटर अभिषेक शर्मा की बहन कोमल, आज लुधियाना में होगा शगुन

क्रिकेटर अभिषेक शर्मा की बहन कोमल शर्मा का लुधियाना में शगुन होगा और अमृतसर में विवाह होगा। होली सिटी स्थित अभिषेक शर्मा के घर पर शादी की तैयारियां चल रही हैं। परिवार को बधाई देने वालों का तांता लगा है। अभिषेक के पिता राजकुमार शर्मा शादी के कामकाज में व्यस्त हैं।

जागरण संवाददाता, अमृतसर। क्रिकेटर अभिषेक शर्मा की बहन कोमल शर्मा का लुधियाना में आज शगुन लगेगा। जबकि शुक्रवार को अमृतसर में फेरे होंगे। अमृतसर स्थित होली सिटी में अभिषेक शर्मा के घर विवाह की तैयारियां चल रही हैं। परिवार को बधाइयां में शुभकामना देने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। अभिषेक शर्मा के पिता राज कुमार शर्मा व मां मंजू शर्मा कोमल शर्मा की शादी से संबंधित तक कामकाज में जुटे हुए हैं। लुधियाना के ओबेराय परिवार में कोमल शर्मा की शादी होगी, मंगलवार को लुधियाना के ही एक होटल में शगुन की रस्म होगी।

विवाह समारोह में भाग लेंगे अभिषेक शर्मा? जबकि शुक्रवार को दिन के समय ही अमृतसर के होटल में कोमल शर्मा के फेरे होंगे। अभिषेक के विवाह समारोह में शामिल होने के बारे में पिता राज कुमार शर्मा ने कहा कि उन्हें खुद नहीं मालूम की उनका बेटा अपनी बहन के विवाह समारोह में भाग लेगा या नहीं।