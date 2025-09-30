Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दो दिन बाद दुल्हन बनेंगी क्रिकेटर अभिषेक शर्मा की बहन कोमल, आज लुधियाना में होगा शगुन

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 12:49 PM (IST)

    क्रिकेटर अभिषेक शर्मा की बहन कोमल शर्मा का लुधियाना में शगुन होगा और अमृतसर में विवाह होगा। होली सिटी स्थित अभिषेक शर्मा के घर पर शादी की तैयारियां चल रही हैं। परिवार को बधाई देने वालों का तांता लगा है। अभिषेक के पिता राजकुमार शर्मा शादी के कामकाज में व्यस्त हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    क्रिकेटर अभिषेक शर्मा की बहन कोमल शर्मा का लुधियाना में आज शगुन लगेगा। (सोशल मीडिया फोटो)

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। क्रिकेटर अभिषेक शर्मा की बहन कोमल शर्मा का लुधियाना में आज शगुन लगेगा। जबकि शुक्रवार को अमृतसर में फेरे होंगे।

    अमृतसर स्थित होली सिटी में अभिषेक शर्मा के घर विवाह की तैयारियां चल रही हैं। परिवार को बधाइयां में शुभकामना देने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है।

    अभिषेक शर्मा के पिता राज कुमार शर्मा व मां मंजू शर्मा कोमल शर्मा की शादी से संबंधित तक कामकाज में जुटे हुए हैं। लुधियाना के ओबेराय परिवार में कोमल शर्मा की शादी होगी, मंगलवार को लुधियाना के ही एक होटल में शगुन की रस्म होगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विवाह समारोह में भाग लेंगे अभिषेक शर्मा?

    जबकि शुक्रवार को दिन के समय ही अमृतसर के होटल में कोमल शर्मा के फेरे होंगे। अभिषेक के विवाह समारोह में शामिल होने के बारे में पिता राज कुमार शर्मा ने कहा कि उन्हें खुद नहीं मालूम की उनका बेटा अपनी बहन के विवाह समारोह में भाग लेगा या नहीं।

    हाल ही में एशिया क्रिकेट कप टी-20 में भारत की जीत होने पर अभिषेक शर्मा के प्रदर्शन पर देशवासियों को गर्व हुआ है, क्योंकि अभिषेक शर्मा को मैन ऑफ द सीरीज के खिताब से नवाजा गया है।

    सभी को लग रहा है कि बहन कोमल शर्मा के विवाह पर अभिषेक शर्मा आएंगे, मगर इस बात की कोई भी पुष्टि नहीं कर पा रहा है की क्या अभिषेक शर्मा अपनी छोटी बहन के विवाह समारोह में शामिल होंगे।