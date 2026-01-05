Punjab Weather: शीतलहर और कोहरे से ठिठुरा पंजाब, ऑरेंज अलर्ट जारी; जानें कैसा रहेगा मौसम

जागरण टीम, अमृतसर। राज्य में रविवार को भी शीतलहर और घनी धुंध का क्रम जारी रहा। शनिवार देर रात और रविवार सुबह घनी धुंध के कारण अमृतसर स्थित श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से विमान सेवाएं प्रभावित हुईं। दुबई से अमृतसर आ रही उड़ान को वापस लौटना पड़ा।

यही नहीं शारजाह की फ्लाइट ने अपने निर्धारित समय से करीब दो घंटे बाद टेकआफ किया। इसी तरह कुछ राष्ट्रीय उड़ानें भी तीन से चार घंटे की देरी से रवाना हुईं। उधर, मौसम विभाग ने सोमवार को राज्य में शीतलहर के जोर पकड़ने और घनी धुंध रहने का आरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वानुमान के अनुसार ऐसे ही हालात सोमवार को भी रहने की संभावना है।

छह से आठ जनवरी के बीच धुंध कम होगी लेकिन इस दौरान रात के तापमान में तेजी से गिरावट आएगी। नवांशहर पंजाब में सबसे ठंडा: राज्य में शीतलहर के कारण रविववार को नवांशहर राज्य में सबसे ज्यादा ठंडा रहा। यहां अधिकतम तापमान 11.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 7.1 डिग्री कम रहा। इसी तरह न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री रहा।

इसी तरह पटियाला में अधिकतम तापमान 12.6 व न्यूनतम 9 डिग्री, चंडीगढ़ में अधिकतम तापमान 12.0 व न्यूनतम का 9.2 डिग्री दर्ज किया गया। रूपनगर में अधिकतम तापमान 12.1 व न्यूनतम 8.4, होशियारपुर में अधिकतम तापमान 12.7 व न्यूनतम 8.3, अमृतसर में अधिकतम तापमान 13.5 व न्यूनतम 9.5 और लुधियाना में अधिकतम तापमान 14.4 व न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार छह जनवरी तक शीतलहर जारी रहेगी। इस दौरान पंजाब में घनी से अति घनी धुंध पड़ सकती है। हिमाचल प्रदेश में रविवार सुबह लाहुल स्पीति के पर्यटन स्थल जांस्कर समदो, बारालाचा, कुंजुम व रोहतांग में फिर हल्का हिमपात हुआ। कुकुमसेरी, ताबो, कल्पा, रिकांगपिओ व नारकंडा में तापमान माइनस में पहुंचने से ठंड बढ़ गई है।