अमृतसर: मासूम से मारपीट कर करवाई बाल मजदूरी, वीडियो वायरल होने पर बाल कल्याण समिति ने लिया सख्त संज्ञान

जागरण संवाददाता, अमृतसर। जिस उम्र में बच्चों के हाथों में किताबें और खिलौने होने चाहिए, उस उम्र में कुछ लोग उनकी मजबूरी को कमाई का जरिया बना रहे हैं। जरूरतमंद बच्चों को लाना, उन्हें काम पर लगाना और विरोध करने पर मारपीट करना। अमृतसर के गुरु बाजार से सामने आए एक वीडियो ने बाल शोषण की इस दर्दनाक तस्वीर को उजागर किया है।

इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित इस वीडियो में एक बच्चे को पीटते हुए उससे जबरन बाल श्रम करवाने का आरोप लगाया गया है। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि दो लोग इस पूरे काम में शामिल हैं। इनमें से एक जरूरतमंद बच्चों को तलाशकर लाता है, जबकि दूसरा गुरु बाजार में उनसे मजदूरी करवाता है।