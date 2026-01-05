SGPC सलाहकार विवाद पर अकाल तख्त में पेश हुए कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सोंद, बोले- 'भूल हुई तो माफी मांगूंगा'

जागरण संवाददाता, अमृतसर। पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंद श्री अकाल तख्त साहिब में पहुंच गए हैं। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए स्पष्ट किया कि वे पूरी विनम्रता और श्रद्धा के साथ श्री अकाल तख्त साहिब में उपस्थित हुए हैं और जो भी तथ्य व प्रमाण उनके पास हैं, उन्हें जत्थेदार के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) की ओर से उनके साथ एडवाइजर नियुक्त किए गए थे और पूरी प्रक्रिया को मर्यादा के अनुसार ही कार्यक्रम आगे बढ़ाया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एसजीपीसी से पत्राचार भी किया गया था यह पत्र वह प्रमाण के तौर पर साथ लाए हैं।

तरुणप्रीत सिंह सोंद ने कहा कि मैं एक विनम्र सिख होने के नाते श्री अकाल तख्त साहिब में आया हूं। यदि किसी भी स्तर पर कोई भूल हुई है, चाहे वह अनजाने में ही क्यों न हो, तो मैं सिर झुकाकर क्षमा मांगने को तैयार हूं। पंथ और धार्मिक मर्यादाएं मेरे लिए सर्वोपरि हैं।