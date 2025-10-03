अमृतसर में BSF और पंजाब पुलिस का संयुक्त अभियान, पांच अपराधी गिरफ्तार; हथियार बरामद

अमृतसर में बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने संयुक्त अभियानों में पांच अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वल्ला सब्जी मंडी इलाके में दो अपराधी पिस्तौल और कारतूस के साथ पकड़े गए जबकि तरनतारन बॉर्डर इलाके में तीन संदिग्धों को हेरोइन नकदी और मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया गया। बीएसएफ प्रवक्ता ने बताया कि यह सफलता सटीक खुफिया जानकारी और दोनों बलों के बीच तालमेल का नतीजा है।

जागरण संवाददाता, अमृतसर। बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने बीते 24 घंटों में संयुक्त रूप से की गई दो अलग-अलग कार्रवाइयों में पांच अपराधियों को हथियार, कारतूस और हेरोइन सहित गिरफ्तार किया है। बीएसएफ की खुफिया शाखा से मिले सटीक इनपुट के आधार पर बीएसएफ और सीआई अमृतसर ने वल्ला सब्जी मंडी इलाके में एक रणनीतिक संयुक्त ऑपरेशन चलाया। जवानों ने दो अपराधियों को धर दबोचा। उनके कब्जे से दो पिस्तौल और सात जिंदा कारतूस बरामद किए गए। गिरफ्तार आरोपी अमृतसर जिले के कुरालिया और मोहम्मद मुदरेवाला गांव के रहने वाले हैं। वर्तमान में उन्हें सीआई की हिरासत में रखा गया है और आगे की पूछताछ जारी है।

इसी प्रकार तरनतारन बॉर्डर इलाके में गश्त के दौरान बीएसएफ जवानों ने संदिग्ध हलचल देखी। सतर्कता से कार्रवाई करते हुए जवानों ने तीन संदिग्धों को गांव डल के पास पकड़ लिया। इस दौरान पंजाब पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और संयुक्त तलाशी अभियान चलाया गया। इसमें से एक पैकेट हेरोइन (570 ग्राम), एक बाइक, 10,490 नकद और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया।