अमृतसर में तेज रफ्तार टिप्पर ने बाइक सवार दंपती को कुचला, हादसे में पति की दर्दनाक मौत

अमृतसर के रमदास में एक तेज रफ्तार टिप्पर ने बाइक सवार दंपति को टक्कर मार दी जिससे पति की मौके पर ही मौत हो गई और पत्नी घायल हो गई। ग्रामीणों ने चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक अमरजीत सिंह अपनी पत्नी के साथ रमदास में किसी काम से आया था।

जागरण संवाददाता, अमृतसर। रमदास के पास तेज रफ्तार टिप्पर ने आगे जा रहे बाइक सवार दंपती को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भंयकर था कि आरोपित चालक ब्रेक नहीं लगा पाया और टिप्पर बाइक सवार के सिर से निकल गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जबकि उसकी पत्नी गुरजीत कौर बच गई।

मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह पीछा कर टिप्पर चालक को काबू किया और पुलिस को घटना के बारे में जानकारी दी। थाना रमदास के प्रभारी इंस्पेक्टर आज्ञापाल सिंह ने बताया कि टिप्पर चालक के खिलाफ केस दर्ज किया जा रहा है। पीड़ित परिवार के साथ साथ मौके पर मौजूद लोगों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं।

मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि गुरदासपुर जिला स्थित गांव घनैइया के बांगर निवासी गुलजार सिंह का बेटा अमरजीत सिंह अपनी पत्नी गुरजीत कौर के साथ बुधवार की दोपहर किसी काम से रमदास आया था। गांव लौटते समय जैसे ही वह गगो माहल गांव को जाती सड़क के पास पहुंचा तो पीछे से आ रहे तेज रफ्तार टिप्पर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। दोनों पति - पत्नी सड़क पर गिर गए।