पंजाब: सीएम भगवंत मान 15 जनवरी को श्री अकाल तख्त साहिब में होंगे पेश, इस मामले में जत्थेदार ने किया तलब
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 15 जनवरी को श्री अकाल तख्त साहिब के समक्ष पेश होंगे। उन्हें गोलक से जुड़े एक मामले में दिए गए बयान को लेकर जत्थेदार ज्ञ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अमृतसर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 15 जनवरी को श्री अकाल तख्त साहिब के समक्ष पेश होंगे। गोलक से जुड़े एक मामले में दिए गए बयान को लेकर श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज ने मुख्यमंत्री को तलब किया है।
क्या है पूरा मामला?
गौरतलब है कि हाल ही में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और अकाली दल पर तीखा हमला बोला था। उन्होंने आरोप लगाया था कि ये संस्थाएं अपने गलत कामों को छिपाने के लिए श्री अकाल तख्त साहिब और पंथ को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने यह बयान श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 328 लापता स्वरूपों के मामले को लेकर दिया था।
जांच के लिए SIT का गठन
उन्होंने कहा था कि इतनी गंभीर अनियमितताओं के बावजूद लंबे समय तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिससे सिख संगत में भारी रोष है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह भी स्पष्ट किया था कि राज्य सरकार ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाते हुए इस मामले में एफआईआर दर्ज की है, साथ ही जांच के लिए विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया गया है।
अकाल तख्त साहिब में पेश होने के निर्देश
इन्हीं बयान को लेकर अब अकाल तख्त साहिब की ओर से मुख्यमंत्री को तलब किया गया है। जत्थेदार ने मुख्यमंत्री को अपना पक्ष स्पष्ट करने के लिए श्री अकाल तख्त साहिब में उपस्थित होने के निर्देश दिया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।