तरनतारन: नशे के झूठे केस में फंसाने के नाम पर रिश्वत लेने वाला ASI सस्पेंड, सरपंच भी गिरफ्तार
तरनतारन के गांव ढोटियां की एक युवती को नशा तस्करी मामले में हिरासत में लिया गया था। सीआईए स्टाफ के एएसआई विनोद कुमार ने सरपंच सतनाम सिंह के माध्यम से ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, तरनतारन। गांव ढोटियां से संबंधित युवती को नशा तस्करी के मामले में काबू करके छोड़ दिया गया। इसके बदले में सीआइए स्टाफ में तैनात एएसआइ विनोद कुमार ने सरपंच सतनाम सिंह से मिलकर दो लाख रुपये ले लिए। पता चलते ही एसएसपी सुरेंद्र लांबा द्वारा पड़ताल करवाई गई। इसके आधार पर थाना सदर में वीरवार को एफआइआर दर्ज कर ली गई।
विस हलका पट्टी के गांव ढोटियां से संबंधित एक युवती अपने दोस्त के साथ कथित तौर पर नशे का कारोबार करती है। जिसका पता चलते ही सीआइए स्टाफ के एएसआइ विनोद कुमार ने युवती को हिरासत में ले लिया। वह कुछ समय से गांव नूरदी निवासी अपने दोस्त के पास रहती आ रही थी।
युवती ने पुलिस हिरासत के दौरान एएसआइ विनोद कुमार के समक्ष प्रस्ताव रखा कि नशा तस्करी के मामले में उसके दोस्त को न पकड़ा जाए। इतना ही नहीं एएसआइ विनोद कुमार ने अमृतसर जिले से संबंधित एक गांव के सरपंच सतनाम सिंह के माध्यम से दो लाख रुपये की राशि ली।
बदले में युवती को भी छोड़ दिया। फोन काल की रिकार्डिंग समेत मामला एसएसपी समक्ष पहुंचा। जिन्होंने मामले की जांच करवाई। वीरवार को थाना सदर में एएसआइ विनोद कुमार व सरपंच सतनाम सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है।
