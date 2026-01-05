पर्यटन विभाग में नियुक्त होगा विशेष अधिकारी, सिख भावनाओं का रखा जाएगा ध्यान', कैबिनेट मंत्री सोंद ने अकाल तख्त में दिया स्पष्टीकरण

जागरण संवाददाता, अमृतसर। पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री तरनप्रीत सिंह सोंद ने श्री अकाल तख्त सचिवालय में पेश होकर स्पष्टीकरण दिया। वह हेरिटेज स्ट्रीट से नंगे पांव चलते हुए सचिवालय पहुंचे। रास्ते में वह सतनाम वाहेगुरु का जाप करते रहे।

श्री अकाल तख्त सचिवालय में स्पष्टीकरण श्री अकाल तख्त साहिब में पेशी के बाद सोंद ने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से और अपने विभाग की ओर से सभी तथ्यों को स्पष्ट रूप से रखा है। उनका उद्देश्य सिख मर्यादा, सिख सिद्धांतों और पंजाब की विरासत के प्रति पूर्ण सम्मान बनाए रखना है।

पर्यटन विभाग में नियुक्त होगा विशेष अधिकारी श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ने उन्हें पर्यटन विभाग में एक ऐसे अधिकारी की नियुक्ति करने के निर्देश दिए हैं, जिसे सिख सिद्धांतों, सिख मर्यादा और पंजाब की धार्मिक-सांस्कृतिक विरासत की पूरी समझ हो।

उन्होंने कहा कि इस संबंध में वह पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से बातचीत कर ऐसे अधिकारी की नियुक्ति की अपील करेंगे। भविष्य में किसी भी प्रचार सामग्री, पोस्टर या तस्वीर में किसी प्रकार की चूक न हो, इसके लिए यह कदम आवश्यक है।

सिख परंपराओं का रखा जाएगा ख्याल तरनप्रीत सिंह सोंद कहा कि पर्यटन विभाग से जुड़े प्रचार कार्यों में धार्मिक स्थलों और सिख परंपराओं को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरतनी जरूरी है, ताकि किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे। उन्होंने कहा कि सिख मर्यादा और विरासत की रक्षा सरकार की प्राथमिकता है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विभागीय स्तर पर जिम्मेदारी तय करने और भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न आए, इसके लिए ठोस व्यवस्था की जाएगी।

कार्यक्रमों व प्रचार गतिविधियों पर ध्यान कैबिनेट मंत्री ने याद दिलाया कि जब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की शहीदी शताब्दी मनाई गई थी, उस समय मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने विशेष रूप से निर्देश दिए थे कि सभी कार्यक्रमों और प्रचार गतिविधियों में सिख मर्यादा का पूरा ध्यान रखा जाए। उसी भावना के तहत सरकार आगे भी काम करेगी।

कैबिनेट मंत्री ने श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार कुलदीप सिंह गदा का धन्यवाद करते हुए कहा कि उनके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण स्वीकार किया गया। उन्होंने कहा कि श्री अकाल तख्त साहिब सिख कौम की सर्वोच्च धार्मिक संस्था है और उसके निर्देशों का पालन करना प्रत्येक सिख और जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है।

भविष्य में विवाद से बचने की कोशिश वह मुख्यमंत्री से मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि पर्यटन विभाग में नियुक्त अधिकारी न केवल प्रशासनिक रूप से सक्षम हो, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी सजग हो। इससे भविष्य में किसी भी तरह की विवादित स्थिति से बचा जा सकेगा।