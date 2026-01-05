अमृतसर पहुंचे एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स प्रमुख प्रमोद बान, बॉर्डर रेंज अधिकारियों के साथ की हाईलेवल समीक्षा बैठक

Language
    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 08:53 PM (IST)

    एडीजीपी प्रमोद बान ने अमृतसर में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक की। उन्होंने पंजाब में बढ़ती गैंगस्टर गतिविधियों, कानून-व्यवस्था और आपराधिक ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    अमृतसर पहुंचे एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स प्रमुख प्रमोद बान। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। पंजाब में बढ़ती गैंगस्टर गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के एडीजीपी प्रमोद भान अमृतसर पहुंचे। उन्होंने अमृतसर बार्डर रेंज के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ एक विशेष समीक्षा बैठक कर कानून-व्यवस्था की स्थिति और हालिया आपराधिक घटनाओं पर विस्तार से चर्चा की।

    एडीजीपी प्रमोद भान ने कहा कि कई गैंगस्टर विदेशों में बैठकर पंजाब के युवाओं को छोटे-छोटे लालच, पैसों और डॉलर का झांसा देकर अपराध की दुनिया में धकेल रहे हैं। ऐसे गैंगस्टरों और उनके स्थानीय नेटवर्क के खिलाफ लगातार और सख्त कार्रवाई की जा रही है। हाल के दिनों में पुलिस ने हथियारों, नशों और गैंगस्टर गतिविधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां की हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं।

    एडीजीपी ने बताया कि बार्डर एरिया में अपराध की समस्या का सीधा संबंध सीमा पार से होने वाली तस्करी से भी है। इसे रोकने के लिए सरकार और पुलिस की ओर से नई तकनीक और आधुनिक सिस्टम लागू किए गए हैं, ताकि हथियारों और नशे की सप्लाई को सीमा पर ही रोका जा सके।

    उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे इंटरनेट मीडिया या किसी भी माध्यम से आने वाले गैंगस्टरों के झांसे में न आएं। ऐसे लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए युवाओं का भविष्य बर्बाद करते हैं। प्रमोद भान ने बताया कि जेलों में एंटी-मोबाइल सिस्टम लगाए गए हैं, नियमित चेकिंग की जा रही है और इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

    एडीजीपी ने दोहराया कि पंजाब पुलिस गैंगस्टरवाद के खात्मे के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आने वाले समय में इसके खिलाफ और भी सख्त व निर्णायक कार्रवाई की जाएगी।