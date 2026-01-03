गायब स्वरूपों के मामले में एक और गिरफ्तारी, पंजाब में 15 जगहों पर SIT की छापामारी; कोहली ने पूछताछ में खोले कई राज

जागरण संवाददाता, अमृतसर। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 328 पावन स्वरूप के गायब होने के मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (एसआइटी) की टीम ने आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए लिए शनिवार को चंडीगढ़ सहित पंजाब भर में 15 स्थानों पर एक साथ दबिश दी। टीम ने अमृतसर से एक आरोपित कंवलजीत सिंह को तरनतारन रोड स्थित घर से गिरफ्तार किया है।

कमलजीत सिंह एसजीपीसी का सहायक सुपरवाइजर रह चुका है। इस मामले में एसआइटी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) के पूर्व अकांउटेंट सीए सतिंदर सिंह कोहली को पहले ही चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस पांच दिन का रिमांड हासिल कर कोहली से लगातार पूछताछ कर रही है।

कमलजीत की गिरफ्तारी की पुलिस ने अभी पुष्टि नहीं की है। बता दें कि कि अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर की देखरेख में ही एसआइटी इस मामले की जांच कर रही है। इस टीम के चेयरमैन की जिम्मेदारी मोहाली के एआइजी (विजिलेंस) जगतप्रीत सिंह को सौंपी गई है।