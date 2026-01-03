गायब स्वरूपों के मामले में एक और गिरफ्तारी, पंजाब में 15 जगहों पर SIT की छापामारी; कोहली ने पूछताछ में खोले कई राज
श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 328 पावन स्वरूपों के गायब होने के मामले में एसआईटी ने पंजाब में 15 स्थानों पर दबिश दी। अमृतसर से एसजीपीसी के पूर्व सहायक सुपर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अमृतसर। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 328 पावन स्वरूप के गायब होने के मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (एसआइटी) की टीम ने आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए लिए शनिवार को चंडीगढ़ सहित पंजाब भर में 15 स्थानों पर एक साथ दबिश दी। टीम ने अमृतसर से एक आरोपित कंवलजीत सिंह को तरनतारन रोड स्थित घर से गिरफ्तार किया है।
कमलजीत सिंह एसजीपीसी का सहायक सुपरवाइजर रह चुका है। इस मामले में एसआइटी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) के पूर्व अकांउटेंट सीए सतिंदर सिंह कोहली को पहले ही चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस पांच दिन का रिमांड हासिल कर कोहली से लगातार पूछताछ कर रही है।
कमलजीत की गिरफ्तारी की पुलिस ने अभी पुष्टि नहीं की है। बता दें कि कि अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर की देखरेख में ही एसआइटी इस मामले की जांच कर रही है। इस टीम के चेयरमैन की जिम्मेदारी मोहाली के एआइजी (विजिलेंस) जगतप्रीत सिंह को सौंपी गई है।
सीपी भुल्लर ने दावा किया है कि गिरफ्तार किए गए मुख्यारोपित सतिंदर सिंह कोहली ने पुलिस हिरासत में कई राज खोले हैं, जिन पर कार्रवाई की जा रही है और शेष आरोपितों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
शनिवार की सुबह चंडीगढ़, गुरदासपुर, अमृतसर (शहर), अमृतसर (ग्रामीण), रूपनगर और तरनतारन में रहते आरोपितों के घरों पर सुबह के समय एक साथ छापामारी की। इस दौरान टीम ने घर में मौजूद लोगों को न तो बाहर जाने दिया और न ही बाहर से किसी को अंदर जाने दिया। जांच के दौरान टीम को क्या मिला, इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई।
