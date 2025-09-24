Language
    तरनतारन में अल्पसंख्यक समुदाय की शिकायतों पर चेयरमैन का अधिकारियों को कड़ा निर्देश, कब्रिस्तानों से अवैध कब्जे हटाने का आदेश

    By DHARAMBIR SINGH MALHAR Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 02:54 PM (IST)

    पंजाब अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जतिंदर मसीह गौरव ने तरनतारन में अल्पसंख्यक समुदाय की शिकायतें सुनीं। उन्होंने अधिकारियों को पीड़ितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और शिकायतों को गंभीरता से लेने का आदेश दिया। उन्होंने कब्रिस्तानों पर अवैध कब्जे हटाने के निर्देश दिए और कहा कि संविधान के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों को अल्पसंख्यक समुदाय की शिकायतों का प्राथमिकता से समाधान करने के लिए कहा गया।

    आयोग ने अल्पसंख्यक समुदाय की शिकायतें सुनीं और कब्रिस्तानों से अवैध कब्जे हटाने के आदेश दिए (फोटो: जागरण)

    दीप सरां, तरनतारन। पंजाब राज्य अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जतिंदर मसीह गौरव ने बुधवार को जिला प्रबंधकीय काम्पलेक्स पहुंचकर संबंधित समुदाय के लोगों की शिकायतें सुनीं। उन्होंने मौके पर सिविल व पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को आदेश दिया कि पीड़ित परिवारों की सुरक्षा यकीनी बनाने के साथ इनकी शिकायतों को गंभीरता से लेते इंसाफ दिलाया जाए।

    उन्होंने एसपी (एच) अजयराज सिंह को आदेश दिया कि अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित अगर कोई शिकायत आती है तो उसको पहल के आधार पर निपटाया जाए। भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहिब डा भीम राव अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से सभी को बराबर का अधिकार देते जो कानून बनाया, उसके साथ छेड़छाड़ या नजरअंदाजी बर्दाश्त नहीं होगी।

    जिले से संबंधित गांवों में कब्रिस्तानों पर किए अवैध कब्जे तुरंत हटाने की कार्रवाई बाबत आदेश दिए गए। इस मौके एडीसी विकास संदीप मल्होत्रा, सब डिविजन पट्टी के एसडीएम प्रीतइंद्र सिंह, जिला समाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधिकारी बिक्रमजीत सिंह पुरेवाल, डिप्टी डीइओ परमजीत सिंह गिल उपस्थित थे।