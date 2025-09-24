तरनतारन में अल्पसंख्यक समुदाय की शिकायतों पर चेयरमैन का अधिकारियों को कड़ा निर्देश, कब्रिस्तानों से अवैध कब्जे हटाने का आदेश

पंजाब अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जतिंदर मसीह गौरव ने तरनतारन में अल्पसंख्यक समुदाय की शिकायतें सुनीं। उन्होंने अधिकारियों को पीड़ितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और शिकायतों को गंभीरता से लेने का आदेश दिया। उन्होंने कब्रिस्तानों पर अवैध कब्जे हटाने के निर्देश दिए और कहा कि संविधान के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों को अल्पसंख्यक समुदाय की शिकायतों का प्राथमिकता से समाधान करने के लिए कहा गया।

दीप सरां, तरनतारन। पंजाब राज्य अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जतिंदर मसीह गौरव ने बुधवार को जिला प्रबंधकीय काम्पलेक्स पहुंचकर संबंधित समुदाय के लोगों की शिकायतें सुनीं। उन्होंने मौके पर सिविल व पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को आदेश दिया कि पीड़ित परिवारों की सुरक्षा यकीनी बनाने के साथ इनकी शिकायतों को गंभीरता से लेते इंसाफ दिलाया जाए।

उन्होंने एसपी (एच) अजयराज सिंह को आदेश दिया कि अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित अगर कोई शिकायत आती है तो उसको पहल के आधार पर निपटाया जाए। भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहिब डा भीम राव अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से सभी को बराबर का अधिकार देते जो कानून बनाया, उसके साथ छेड़छाड़ या नजरअंदाजी बर्दाश्त नहीं होगी।