अमृतसर हेरोइन के साथ दो नशा तस्कर गिरफ्तार, बीएसएफ और एनसीबी का संयुक्त एक्शन

जागरण संवाददाता, अमृतसर। सीमा सुरक्षा बल और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दो तस्करों को हेरोइन सहित गिरफ्तार किया है। खुफिया इनपुट के आधार पर बीएसएफ और एनसीबी ने खालसा मार्केट इलाके में संयुक्त कार्रवाई की।

इस दौरान दो नशा-तस्करों को दबोच लिया गया। उनके पास से एक पैकेट हेरोइन ( 365 ग्राम) और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी अमृतसर के चाविंडा खुर्द गांव के रहने वाले हैं। फिलहाल दोनों को एनसीबी की कस्टडी में रखा गया है और आगे की पूछताछ की जा रही है ताकि इनके नेटवर्क और अन्य संबंधों का खुलासा किया जा सके।