Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अमृतसर हेरोइन के साथ दो नशा तस्कर गिरफ्तार, बीएसएफ और एनसीबी का संयुक्त एक्शन

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 10:16 PM (IST)

    अमृतसर में सीमा सुरक्षा बल और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने संयुक्त अभियान में दो नशा तस्करों को हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। खुफिया जानकारी मिलने पर खालसा मार्केट क्षेत्र में कार्रवाई की गई। आरोपियों के पास से 365 ग्राम हेरोइन और एक मोटरसाइकिल जब्त की गई है। दोनों तस्कर चाविंडा खुर्द गांव के निवासी हैं और एनसीबी की हिरासत में हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    अमृतसर हेरोइन के साथ दो नशा तस्कर गिरफ्तार

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। सीमा सुरक्षा बल और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दो तस्करों को हेरोइन सहित गिरफ्तार किया है। खुफिया इनपुट के आधार पर बीएसएफ और एनसीबी ने खालसा मार्केट इलाके में संयुक्त कार्रवाई की।

    इस दौरान दो नशा-तस्करों को दबोच लिया गया। उनके पास से एक पैकेट हेरोइन ( 365 ग्राम) और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी अमृतसर के चाविंडा खुर्द गांव के रहने वाले हैं। फिलहाल दोनों को एनसीबी की कस्टडी में रखा गया है और आगे की पूछताछ की जा रही है ताकि इनके नेटवर्क और अन्य संबंधों का खुलासा किया जा सके।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें