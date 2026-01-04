मैरिज पैलेस में AAP सरपंच को मारी गोली, मौके पर तोड़ा दम; कई दिनों से की जा रही थी रेकी
अमृतसर के एक मैरिज पैलेस में तरतारन के आम आदमी पार्टी के सरपंच जर्मन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए। पुलिस अधिकारिय ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, अमृतसर। तरतारन के आम आदमी पार्टी के सरपंच जर्मन सिंह की अमृतसर के एक मैरिज पैलेस में गोली मारकर हत्या कर दी गईl पता चला है कि मौके पर ही सरपंच की मौत हो गईl
वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए। पुलिस अधिकारियों ने आशंका जताई है कि यह हत्याकांड गैंगस्टरों ने अंजाम दिया है। पता चला है कि सरपंच की पिछले काफी दिनों से रेकी भी की जा रही थी।
