    तरनतारन: पतंगबाजी करते हुए गायब हुआ सात साल का मासूम, फिर बेआबाद कमरे में मिला शव; परिवार ने जताया हत्या का शक

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 01:57 PM (IST)

    पंजाब के तरनतारन में पतंगबाजी करते हुए सात साल का एक मासूम बच्चा लापता हो गया। बाद में उसका शव एक बेआबाद कमरे में मिला। बच्चे के परिवार ने हत्या की आश ...और पढ़ें

    तरनतारन के गांव मियांपुर में एक स्कूल छात्र मनराज सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, तरनतारन। गांव मियांपुर के स्कूल के छात्र मनराज सिंह की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। दरासल बुधवार की शाम को घर की छत पर पतंग उड़ा रहे मनराज सिंह को रिश्तेदारी में भाई लगते एक युवक ने अपने पास बुलाया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रात तक वापस न लौटने पर परिवार ने पुलिस को सूचित किया। गुरुवार को घर से कुछ दूरी पर बेआबाद कमरे में पड़ी तूड़ी पर मनराज का शव पाया गया।

    उसके मुंह से झांग बह रही थी। स्वजनों ने आरोप लगाया कि मनराज की मौत कुदरती नहीं, बल्कि साजिशन हत्या हो सकती है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरु कर दी है।

    थाना झब्बाल के अधीन आते गांव जगतपुर निवासी सतनाम सिंह कथित तौर पर नशे का आदी है। जो कई दिनों अपने घर नहीं लौटता। सतनाम सिंह का सात वर्षीय बेटा सतनाम सिंह गांव मियांपुर के निजी स्कूल में पढ़ता था।

    बुआ रमनदीप कौर ने बताया कि वह बुधवार की शाम को करीब पांच बजे रिश्तेदारी में भाई लगते युवक ने मनराज को उस समय अपने पास बुलाया, जब वह घर की छत पर पतंग उड़ा रहा था, लेकिन रात तक मनराज घर नहीं लौटा।

    परिवार द्वारा पुलिस को सूचित किया गया। गुरुवार की सुबह करीब नौ बजे घर से 100 गज की दूरी पर बेआबाद कमरे में पड़ी तूड़ी पर वह मृत पाया गया।

    मनराज के मुंह से झांग बहती देखकर परिवार को संदेह हुआ कि बच्चे की मौत कुदरती नहीं, बल्कि यह साजिशन हत्या हो सकती है। सूचना मिलते ही थाना झब्बाल के प्रभारी हरप्रीत सिंह विर्क मौके पर पहुंचे। संबंधित बेआबाद कमरे की जांच की गई।

    फर्श पर पड़ी तूड़ी पर एक तरफ मनराज मृत पड़ा था। जबकि कमरे की स्लैब पर उसकी चप्पलें पड़ीं थीं। मुंह से बहती झांग ने कई सवाल पैदा कर दिए हैं। मनराज की मौत के मामले पर पुलिस विभिन्न पहलूओं पर जांच कर रही है।

    सब डिविजन तरनतारन के डीएसपी सुखबीर सिंह ने बताया कि मनराज सिंह का शव कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल तरनतारन से पोस्टमार्टम की कार्रवाई लिए तीन डाक्टरों पर आधारित पैनल बनाया गया है।

    पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने पर पता चलेगा कि मनराज की मौत का कारण क्या था। उस लड़के से भी पूछताछ की जानी है, जिसने छत पर पतंग उड़ा रहे मनराज को अपने पास बुलाया था।