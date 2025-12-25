तरनतारन: पतंगबाजी करते हुए गायब हुआ सात साल का मासूम, फिर बेआबाद कमरे में मिला शव; परिवार ने जताया हत्या का शक

जागरण संवाददाता, तरनतारन। गांव मियांपुर के स्कूल के छात्र मनराज सिंह की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। दरासल बुधवार की शाम को घर की छत पर पतंग उड़ा रहे मनराज सिंह को रिश्तेदारी में भाई लगते एक युवक ने अपने पास बुलाया था।

रात तक वापस न लौटने पर परिवार ने पुलिस को सूचित किया। गुरुवार को घर से कुछ दूरी पर बेआबाद कमरे में पड़ी तूड़ी पर मनराज का शव पाया गया। उसके मुंह से झांग बह रही थी। स्वजनों ने आरोप लगाया कि मनराज की मौत कुदरती नहीं, बल्कि साजिशन हत्या हो सकती है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरु कर दी है। थाना झब्बाल के अधीन आते गांव जगतपुर निवासी सतनाम सिंह कथित तौर पर नशे का आदी है। जो कई दिनों अपने घर नहीं लौटता। सतनाम सिंह का सात वर्षीय बेटा सतनाम सिंह गांव मियांपुर के निजी स्कूल में पढ़ता था।

बुआ रमनदीप कौर ने बताया कि वह बुधवार की शाम को करीब पांच बजे रिश्तेदारी में भाई लगते युवक ने मनराज को उस समय अपने पास बुलाया, जब वह घर की छत पर पतंग उड़ा रहा था, लेकिन रात तक मनराज घर नहीं लौटा।

परिवार द्वारा पुलिस को सूचित किया गया। गुरुवार की सुबह करीब नौ बजे घर से 100 गज की दूरी पर बेआबाद कमरे में पड़ी तूड़ी पर वह मृत पाया गया। मनराज के मुंह से झांग बहती देखकर परिवार को संदेह हुआ कि बच्चे की मौत कुदरती नहीं, बल्कि यह साजिशन हत्या हो सकती है। सूचना मिलते ही थाना झब्बाल के प्रभारी हरप्रीत सिंह विर्क मौके पर पहुंचे। संबंधित बेआबाद कमरे की जांच की गई।

फर्श पर पड़ी तूड़ी पर एक तरफ मनराज मृत पड़ा था। जबकि कमरे की स्लैब पर उसकी चप्पलें पड़ीं थीं। मुंह से बहती झांग ने कई सवाल पैदा कर दिए हैं। मनराज की मौत के मामले पर पुलिस विभिन्न पहलूओं पर जांच कर रही है।