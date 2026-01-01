Language
    तरनतारन: विदेश भेजने के नाम पर 15 लाख रुपये की ठगी, क्राइम ब्रांच ने केस दर्ज कर शुरू की जांच 

    By Dharambir Singh Malhar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 07:01 PM (IST)

    तरनतारन के बिक्रमजीत सिंह ने मोहाली के ट्रैवल एजेंट मनीषा, हरप्रीत सिंह और राकेश राखी के खिलाफ कनाडा भेजने के नाम पर 15 लाख रुपये की ठगी की शिकायत दर् ...और पढ़ें

    विदेश भेजने के नाम पर 15 लाख रुपये की ठगी। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, तरनतारन। नूरदी रोड स्थित गली बाऊ माल सिंह वाली से संबंधित बिक्रमजीत सिंह ने मोहाली निवासी युवती समेत तीन लोगों के खिलाफ 15 लाख की ठगी बारे शिकायत दी। जांच के बाद वीरवार को थाना साइबर क्राइम में केस दर्ज कर लिया गया। मोहाली के फेज नंबर 1 में तीनों की गिरफ्तारी अभी बाकी है।

    जगतार सिंह के बेटे बिक्रमजीत सिंह ने बताया कि मोहाली के फेज 1 निवासी ट्रैवल एजेंट मनीशा, हरप्रीत सिंह व राकेश राखी ने उसे कनाडा भेजने के नाम पर 15 लाख रुपये में सौदा तय किया। 29 अप्रैल 2024 को बिक्रमजीत सिंह ने उन्हें 15 लाख, पासपोर्ट व अन्य दस्तावेज सौंपे, लेकिन निर्धारित समय पर युवक को कनाडा नहीं भेजा।

    संपर्क करने पर बहानेबाजी की जाने लगी। करीब डेढ़ वर्ष के इंतजार के बाद 16 अक्टूबर को बिक्रमजीत सिंह ने शिकायत दी। जिसकी जांच थाना साइबर क्राइम को सौंपी गई। एएसआइ जसबीर सिंह ने बताया कि प्रथम जांच के बाद युवक के आरोप सही साबित हुए। जिसके आधार पर केस दर्ज करके अगली कार्रवाई की जा रही है।