तरनतारन: विदेश भेजने के नाम पर 15 लाख रुपये की ठगी, क्राइम ब्रांच ने केस दर्ज कर शुरू की जांच 

जागरण संवाददाता, तरनतारन। नूरदी रोड स्थित गली बाऊ माल सिंह वाली से संबंधित बिक्रमजीत सिंह ने मोहाली निवासी युवती समेत तीन लोगों के खिलाफ 15 लाख की ठगी बारे शिकायत दी। जांच के बाद वीरवार को थाना साइबर क्राइम में केस दर्ज कर लिया गया। मोहाली के फेज नंबर 1 में तीनों की गिरफ्तारी अभी बाकी है।

जगतार सिंह के बेटे बिक्रमजीत सिंह ने बताया कि मोहाली के फेज 1 निवासी ट्रैवल एजेंट मनीशा, हरप्रीत सिंह व राकेश राखी ने उसे कनाडा भेजने के नाम पर 15 लाख रुपये में सौदा तय किया। 29 अप्रैल 2024 को बिक्रमजीत सिंह ने उन्हें 15 लाख, पासपोर्ट व अन्य दस्तावेज सौंपे, लेकिन निर्धारित समय पर युवक को कनाडा नहीं भेजा।