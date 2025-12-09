यूपी के डिप्टी सीएम ने अखिलेश यादव पर कसा तंज, बोले- बिहार चुनाव परिणाम के बाद नजर नहीं आ रहे 'लाल टोपी' वाले
उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार चुनाव परिणाम के बाद 'लाल टोपी' वाले नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने समाजवादी पार् ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, उन्नाव। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार चुनाव परिणाम आने के बाद अब लाल टोपी वाले उप्र में नजर नहीं आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने बिहार में नारा दिया था अवध में हराया है मगध में हराएंगे। अब हमारा नारा है मगध में हराया है सैफई में हराना है। उन्होंने कहा कि 2014 में शुरू हुई भाजपा की विजय यात्रा को 2047 तक लगातार जारी रखना है।
उन्होंने कहा की 2027 में इस बार हमें विपक्ष का सफाया कर सैफई तक भाजपा का परचम लहराना है। उन्होंने कहा कि आतंकवादी संगठन का मुकदमा वापस लेने वाले विपक्षी रोहिंग्या खोजने में भी आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। विपक्ष के शासन में राजतंत्र था लेकिन मोदी के नेतृत्व में अब देश में लोकतंत्र चल रहा है।
