यूपी के डिप्टी सीएम ने अखिलेश यादव पर कसा तंज, बोले- बिहार चुनाव परिणाम के बाद नजर नहीं आ रहे 'लाल टोपी' वाले

जागरण संवाददाता, उन्नाव। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार चुनाव परिणाम आने के बाद अब लाल टोपी वाले उप्र में नजर नहीं आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने बिहार में नारा दिया था अवध में हराया है मगध में हराएंगे। अब हमारा नारा है मगध में हराया है सैफई में हराना है। उन्होंने कहा कि 2014 में शुरू हुई भाजपा की विजय यात्रा को 2047 तक लगातार जारी रखना है।