पूर्व मंत्री श्रीप्रकाश के निधन पर दिग्गजों ने जताया शोक, यूपी के सीएम ने भी दी श्रद्धांजलि

जागरण संवाददाता, कानपुर। पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ राजनेता श्रीप्रकाश जायसवाल के निधन के बाद दिग्गज राजनेताओं सहित यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शोक जताया है। श्रीप्रकाश जायसवाल ने कानपुर में आखिरी सांस ली। उनके निधन पर कांग्रेस में शोक की लहर दौड़ गयी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर दुख जताते हुए एक्स पर पोस्ट किया गया है। उन्होंने लिखा, पूर्व केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ राजनेता श्री श्रीप्रकाश जायसवाल का निधन अत्यंत दुःखद है। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। वहीं, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पोस्ट करके इसे कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी क्षति बताया। उन्होंने लिखा कि यूपी सरकार में मेरे सहयोगी रहे, पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्रीप्रकाश जायसवाल जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है। वे एक सच्चे और निष्ठावान कांग्रेसी थे जिन्होंने कानपुर के विकास व कल्याण के लिए पूरी ईमानदारी से जनसेवा का कार्य किया। उनका जाना कांग्रेस पार्टी के लिए भी एक बड़ी क्षति है।

कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए लिखा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है। कानपुर और यूपी की राजनीति में उनका योगदान अविस्मरणीय रहेगा। हम सबके बड़े भाई, सरल स्वभाव और जमीन से जुड़े हुए नेता के रूप में वे सदैव याद किए जाएंगे।