कानपुर में इरफान सोलंकी से मिलने पहुंचे शिवपाल सिंह यादव, बोले- भाजपा हर चुनाव में षड़यंत्र करीत है

जागरण संवाददाता, कानपुर। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में हर तरह से बेईमानी करती है । जिसमें चाहे ईवीएम मशीन हो, प्रशासनिक अधिकारियों का प्रयोग हो या फिर पैसे बांटकर जीतती है। भाजपा के षड्यंत्र का जवाब जनता ही देंगी। जिसका मुकाबला समाजवादी पार्टी वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में करेंगी। हर बूथ को मजबूत कर सभी सीटों पर चुनाव जीतेंगे। वहीं, जनता की समस्याओं को विधानसभा सत्र में उठाएंगे। यह बातें समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव ने मीडिया से कहीं। वह रविवार दोपहर जाजमऊ केडीए कालोनी स्थित पूर्व विधायक इरफान सोलंकी के आवास पर पहुंचे थे। जहां उनका स्वागत पुष्प वर्षा से किया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यहां शिवपाल ने एसआईआर पर कहा कि समाजवादी पार्टी का भी प्रयास है कि सही वोट न काटे जाएं, और गलत बनने न पाएं। सभी अठारह साल के ऊपर के सभी लोगों का वोट बनें। इसके लिए पार्टी काम भी कर रही है। इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी होने पर कहा कि बीजेपी पीडीए से घबराई हुई है।



बीजेपी चुनाव के पहले ही जनता को भटकाने का काम करती है, उसका मंहगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और विकास पर इनका ध्यान नहीं। इस दौरान उन्होंने कानपुर शहर को स्मार्ट सिटी बनाने का दावे पर तंज कसा। कहा कि दस साल हो गया, क्या बनीं, कुछ सुधार आया और बिजली महंगी हो गई है। बीजेपी चुनाव आते ही कभी मंदिर तो कभी मस्जिद की बात करती है।

वहीं, अयोध्या में एक और श्रीराम मंदिर निर्माण समेत बाबरी मस्जिद विध्वंस में दिवंगत हुए रामभक्तों के नाम पर शहीद स्मारक बनाने के पर कहा कि वहां मंदिर तो बन चुका है, और क्या बनवाएंगे। वहीं, बंगाल में बन रही बाबरी मस्जिद पर कहा कि मंदिर भी बन रहे, मस्जिद भी बना देंगे। शिवपाल ने दावा किया कि वर्ष 2027 में विधानसभा में समाजवादी पार्टी में चुनाव जीतेगी, और भाजपा को सभी सीटो पर हराएंगी। विधानसभा सत्र पर कहा कि भाजपा सवालों से बचने को सदन चलाती कहां, कम से कम 15 तो नहीं 10 सत्र तो चलना ही चाहिए। जिसमें वह जनता की समस्याएं उठाएंगे।

इस दौरान सीसामऊ, कैंट और आर्यनगर विधानसभा में होने वाली सपा की जीत पर कहा कि वहां की जनता ही जिताती है। सवाल उठा कि विधानसभा चुनाव में सोलंकी परिवार को दो जगह सीटे मिलेगी, इसपर उन्होंने हंसी में टालते हुए पार्टी द्वारा फैसला लेने की बात कही। इसके अलावा दिल्ली में हो रही कांग्रेस महारैली पर कहा कि सभी पार्टियां अपने अनुसार काम करतीं हैं, लेकिन , कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करें , तो ठीक है।