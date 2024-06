'जनता ने बीजेपी के अहंकार को रोका, मगर RSS को करना पड़ेगा ये काम', संजय राउत के बयान से बढ़ी सियासी हलचल

संजय राउत ने कहा, 'जनता जनार्दन होती है। जनता ही लोकतंत्र का भगवान है। आपने (बीजेपी) भगवान के सामने कुछ सीटों की चोरी की है। लगभग 30 से अधिक सीटें हैं, जहां बीजेपी हार गई लेकिन चुनाव अधिकारियों को डरा धमकाकर जीत हासिल की है। यह मामला कोर्ट में जाएगा।'

राउत ने आगे कहा, 'बीजेपी बुरी तरह से हार गई। मोदी और अमित शाह हार गए हैं। वाराणसी में नरेंद्र मोदी हार गए हैं। भगवान सब जगह हैं। आप अयोध्या, चित्रकूट और प्रभु राम की भूमि नासिक, रामेश्वरम और रामटेक में हारे। जहां-जहां भगवान श्रीराम रहे, वहां सभी पवित्र भूमि पर अहंकार का पराभव हुआ है।'

संजय राउत ने कहा, 'रावण अहंकारी था। इसलिए भगवान श्रीराम ने उसका वध किया। आज वही अहंकार राम के नाम पर चल रहा था। इसे जनता ने रोक दिया है। मगर पूरी तरह से पराजित नहीं हुआ है, वो काम आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) को करना पड़ेगा।'

#WATCH | Mumbai: Shiv Sena (UBT) leader Sanjay Raut says, "In a democracy, people are God...There are more than 30 seats where the BJP has lost but a majority was obtained by intimidation and threatening the election officers... BJP has lost completely. PM Modi and Amit Shah have… pic.twitter.com/EuWtu63opU— ANI (@ANI) June 14, 2024