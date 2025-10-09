चुनावी माेड में समाजवादी पार्टी, शिक्षक-स्नातक एमएलसी चुनाव के लिए पांच प्रत्याशी घाेषित

राज्य ब्यूराे, जागरण, लखनऊः उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी चुनावी माेड में आ गई है। पार्टी ने गुरुवार काे शिक्षक-स्नातक एमएलसी चुनाव के लिए पांच प्रत्याशियाें की घाेषणा की है। इनमें दाे शिक्षक और तीन स्नातक एमएलसी चुनाव के प्रत्याशी हैं।

शिक्षक एमएलसी प्रत्याशियाें में वाराणसी मिर्जापुर खंड से लाल बिहारी यादव और गोरखपुर फैजाबाद खंड से कमलेश हैं। इलाहाबाद झांसी खंड से डॉ मानसिंह काे सपा ने स्नातक एमएलसी प्रत्याशी बनाया है। स्नातक एमएलसी प्रत्याशी में वाराणसी मिर्जापुर खंड से आशुतोष सिंह और लखनऊ खंड से कांति सिंह हैं। कांति सिंह के पति एसपी सिंह प्रतापगढ़ से समाजवादी पार्टी से लाेकसभा के सदस्य हैं। समाजवादी पार्टी ने पिछले विजेताओं और अनुभवी प्रत्याशियाें पर भराेसा जताया है। सपा सभी पांच प्रत्याशी पार्टी और संगठन में लंबे समय से सक्रिय हैं।

लाल बिहारी यादव, आशुतोष सिन्हा और डॉ. मान सिंह को समाजवादी पार्टी ने दोबारा प्रत्याशी बनाया है। पिछले चुनाव में इन तीनों नेताओं ने जीत दर्ज कर विधान परिषद में समाजवादी पार्टी की मजबूत मौजूदगी सुनिश्चित की थी। इस बार भी पार्टी ने अपने प्रचार में “पीडीए के नाम – एकजुट मतदान” का नारा देते हुए संगठन को एकजुट होकर मैदान में उतरने का संदेश दिया है।

इन क्षेत्रों में होंगे चुनाव स्नातक क्षेत्र: लखनऊ, मेरठ, आगरा, वाराणसी और इलाहाबाद-झांसी।

शिक्षक क्षेत्र: लखनऊ, मेरठ, आगरा, वाराणसी, बरेली-मुरादाबाद और गोरखपुर-फैजाबाद। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2026 में 11 सीटों पर विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव हाेंगे। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल 100 सदस्य होते हैं, इनमें से आठ सदस्य शिक्षक और आठ सदस्य स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाते हैं। वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल 7 दिसंबर, 2026 को खत्म हो रहा है। 2026 में यहां चुनाव होने हैं।