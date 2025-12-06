UP Politics: उत्तर प्रदेश में भाजपा अध्यक्ष बनेंगी साध्वी निरंजन? जानें इस चर्चा ने क्यों पकड़ा जोर

शिवा अवस्थी, कानपुर। उत्तर प्रदेश में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के लिए कई नामों पर चर्चा चल रही है। ऐसे में एक नाम ऐसा है जो न सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमेशा सुर्खियों में रहा बल्कि उनके नेतृत्व क्षमता से भाजपा को भी समय-समय पर मजबूती मिली। राम मंदिर से लेकर सनातन की ध्वजा लहराई। प्रदेश के हर हिस्से में जाकर पिछड़ों को भी आगे लाईं।

पूर्व केंद्रीय मंत्री व भाजपा संगठन के अलग-अलग पदों पर रहीं साध्वी निरंजन ज्योति का बुंदेलखंड से गहरा नाता है। उन्होंने देश भर में सनातन धर्म की ध्वजा लहराई। राम मंदिर आंदोलन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया तो केंद्रीय मंत्री रहते हुए देश व प्रदेश के हर हिस्से में घूमकर वंचितों, पिछड़ों के साथ अगड़ों को भी अपना बनाने में कामयाब रहीं। साध्वी ऋतंभरा व उमा भारती की करीबी रहीं। मूलरूप से हमीरपुर की साध्वी ने फतेहपुर व कानपुर देहात को कार्यक्षेत्र बनाया।



14 साल की उम्र में संन्यास लिया उन्होंने 14 साल की उम्र में ही संन्यास ले लिया था। उनकी एक कथावाचक, आध्यात्मिक गुरु और भाजपा राजनेता के रूप में पहचान है। दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने के बाद साध्वी निरंजन ज्योति को उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा ने जोर पकड़ा है। साध्वी को करीब से जानने के लिए पहले हमीरपुर के सुमेरपुर ब्लाक के पत्योरा के मजरा मलिहाताला से शुरुआत करनी होगी। उनके गांव में खड़ेश्वरी महाराज आते थे, जो यज्ञ व प्रवचन करते थे। साध्वी का वैराग्य उनसे मिलने के बाद 14 वर्ष की आयु में जागा।



कौशांबी और कानपुर देहात से भी नाता उन्होंने कौशांबी से कक्षा 12 तक की शिक्षा ली और कानपुर देहात के मूसानगर स्थित आश्रम में स्वामी अच्युतानंद से गुरु दीक्षा ली। फिर महामंडलेश्वर स्वामी परमानंद महाराज से जुड़ीं। साध्वी ऋतंभरा के साथ 1984 में राममंदिर आंदोलन को लेकर गांव-गांव घूमीं।



पहली बार हमीरपुर सदर से जीतीं थी चुनाव 2002 में पहली बार भाजपा के टिकट से हमीरपुर सदर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़कर जीतीं। 2007 में हार गईं। तीसरी बार 2012 में विधायक बनीं। इसके बाद 2014 में वह फतेहपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुनी गईं व उन्हें केंद्रीय राज्यमंत्री बनाया गया। 2019 में भी सांसद बनीं और केंद्र में मंत्री रहीं, लेकिन 2024 में वह चुनाव हार गईं।



संगठन में लंबा अनुभव साध्वी का संगठन में भी काम का लंबा अनुभव है। वह प्रदेश मंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुकी हैं। जब नितिन गडकरी पार्टी के अध्यक्ष थे, तब उन्हें राष्ट्रीय कार्यसमिति में बतौर सदस्य मौका मिला था। वर्ष 2019 के अर्द्धकुंभ में उन्हें महामंडलेश्वर बनाया गया। इसके बाद देशभर में सनातन धर्म का प्रचार-प्रसार करने निकल पड़ीं। निषादों का उन्हें सबसे बड़ा नेता माना जाता है। वह एक सशक्त महिला नेता के रूप में उभरकर सामने आई हैं। उमा भारती के बाद केंद्रीय मंत्री बनने वाली वह दूसरी साध्वी हैं। उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत भी उमा भारती के प्रभाव वाले क्षेत्र बुंदेलखंड व धार्मिक-राजनीतिक यात्रा से मिलती-जुलती है।