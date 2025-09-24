माइनर ब्रेन स्ट्रोक के बाद मंत्री ओमप्रकाश राजभर अस्पताल में भर्ती, CM योगी ने जाना हाल

सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर को माइनर ब्रेन स्ट्रोक के बाद मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अस्पताल जाकर उनका हालचाल लिया। राजभर की तबीयत उस समय बिगड़ी जब वे बनारस में एक रैली में शामिल होने जा रहे थे। उनकी सेहत में सुधार हो रहा है और जल्द ही अपने कार्यों में लौटेंगे।

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर को माइनर ब्रेन स्ट्रोक के बाद मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी तबीयत में सुधार हो रहा है। 21 सितंबर को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया।

बुधवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने मेदांता जाकर राजभर का हालचाल लिया। मुख्यमंत्री ने उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। राजभर की तबीयत उस समय बिगड़ी जब वे बनारस में एक रैली में शामिल होने के लिए जा रहे थे। सुबह छह बजे अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई, जिसके कारण वे रैली में शामिल नहीं हो सके।

ओमप्रकाश राजभर जहूराबाद विधानसभा क्षेत्र से दूसरी बार विधायक हैं, उन्‍होंने विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी (सपा) के साथ मिलकर लड़ा था। बाद में वे सपा से अलग होकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में शामिल हो गए। वर्तमान में वे योगी सरकार में पंचायती राज मंत्री के रूप में कार्यरत हैं।

सुभासपा के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र राजभर ने बताया कि ओमप्रकाश राजभर की तबीयत में सुधार हो रहा है और वे जल्द ही स्वस्थ होकर अपने कार्यों में लौटेंगे। उनके स्वास्थ्य को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में चिंता का माहौल था, लेकिन अब स्थिति बेहतर हो रही है। वहीं ज‍िले में पार्टी कार्यकर्ता और पदाध‍िकारी भी उनके स्‍वास्‍थ्‍य को लेकर लगातार नजर बनाए हुए हैं।

राजभर की राजनीतिक यात्रा में कई उतार-चढ़ाव आए हैं। उन्होंने बीते व‍िधानसभा में चुनाव सपा के साथ म‍िलकर लड़ा था, लेकिन बाद में उन्होंने एनडीए का दामन थाम लिया। राजभर की तबीयत बिगड़ने की खबर से उनके समर्थकों में चिंता का माहौल था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अस्पताल जाकर उनका हालचाल लेना इस बात का संकेत है कि राजभर की राजनीतिक स्थिति कितनी महत्वपूर्ण है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ओमप्रकाश राजभर की सेहत का असर उनकी पार्टी और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर पड़ सकता है। उनकी वापसी से सुभासपा को मजबूती मिल सकती है, खासकर आगामी चुनावों के मद्देनजर। ओमप्रकाश राजभर की स्वास्थ्य स्थिति पर नजर रखी जा रही है और उनके समर्थक उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। उम्मीद है कि वे जल्द ही अपने कार्यों में सक्रियता से लौटेंगे।