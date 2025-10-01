Language
    रोहतक में दो नाबालिग भाइयों के नहर में मिले शव, पूरे इलाके में मचा हड़कंप; हत्या का शक

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 08:29 AM (IST)

    रोहतक के गांव धामड़ में भालौठ ब्रांच नहर से दो बास्केटबॉल खिलाड़ी चचेरे भाइयों के शव बरामद हुए हैं। मृतकों की पहचान रिषभ और रौनक के रूप में हुई है। दादा सतबीर सिंह ने आरोप लगाया है कि शराब पिलाकर हत्या की गई और शव नहर में फेंके गए। दोनों बच्चे अपने परिवार के इकलौते बेटे थे। पुलिस संदिग्ध युवकों से पूछताछ कर रही है।

    चचेरे भाई रिषभ और रौनक का फाइल फोटो l

    जागरण संवाददाता, रोहतक। हरियाणा के रोहतक जिले के गांव धामड़ में भालौठ ब्रांच नहर में दो बास्केटबॉल खिलाड़ी चचेरे भाइयों के शव बरामद हुए हैं। मृतकों की पहचान 15 वर्षीय रिषभ और 13 वर्षीय रौनक के रूप में हुई है।

    रिषभ के दादा, दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड अधिकारी सतबीर सिंह, का आरोप है कि उनके पोतों की शराब पिलाकर हत्या की गई और शव को नहर में फेंका गया। दोनों बच्चे अपने परिवार के इकलौते बेटे थे।

    पुलिस ने कई संदिग्ध युवकों से पूछताछ भी की है। सतबीर सिंह ने बताया कि दोनों भाई प्रतिदिन गांव के बस स्टैंड के पास स्थित स्टेडियम में बास्केटबाल खेलने जाते थे। सोमवार शाम को वे खेलने के लिए निकले थे, लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटे।

    मंगलवार दोपहर को उनके शव नहर में मिले। सतबीर सिंह को संदेह है कि गांव के युवकों ने उनके पोतों को शराब पिलाकर हत्या की है।