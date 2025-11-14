Bihar Election 2025: झारखंड के मंत्री संजय यादव का श्रम नहीं आया काम, कहलगांव के रण में पुत्र रजनीश पिछड़े

जागरण संवाददाता, गोड्डा। बिहार विधानसभा चुनाव-2025 के लिए आज शुक्रवार को हो रही मतगणना में कहलगांव विधानसभा सीट से राजद प्रत्याशी रजनीश भारती शुरुआती दौर में बढ़त के बाद पिछड़ गए हैं। ताजा रुझानों के अनुसार झारखंड के श्रम नियोजन मंत्री और गोड्डा से राजद विधायक संजय सिंह यादव के पुत्र रजनीश भारती जदयू प्रत्याशी शुभानंद मुकेश से 30 हजार से ज्यादावोटों से पीछे चल रहे हैं।



बिहार के भागलपुर जिले के कहलगांव सीट इस बार कई कारणों से चर्चाओं में रही। झारखंड के मंत्री संजय यादव ने अपने पुत्र को पहली बार चुनावी मैदान में उतारा और पिछले पखवाड़े से वे स्वयं क्षेत्र में डेरा जमाए हुए थे। पिता की सक्रियता और पुत्र की युवा छवि को समर्थन मिलने के संकेत शुरुआती रुझानों में स्पष्ट दिख रहे थे। हालांकि बाद में रजनीश पिछड़ गए।