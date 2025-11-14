Language
    Bihar Election 2025: झारखंड के मंत्री संजय यादव का श्रम नहीं आया काम, कहलगांव के रण में पुत्र रजनीश पिछड़े

    Updated: Fri, 14 Nov 2025 03:43 PM (IST)

    Bihar Election 2025: झारखंड के श्रम मंत्री और गोड्डा के राजद विधायक संजय यादव के पुत्र रजनीश यादव बिहार विधानसभा का चुनाव कहलगांव विधानसभा क्षेत्र से लड़े थे। वे राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी थे। पुत्र की जीत के लिए मंत्री संजय यादव ने चुनाव प्रचार के दाैरान खूब पसीना बहाया था। मतगणना में वे जदयू प्रत्याशी से तीस हजार से ज्यादा मतों से पीछे चल रहे हैं। 

    अपने पुत्र और कहलगांव विधानसभा सीट से राजद प्रत्याशी रजनीश यादव के साथ झारखंड के श्रम मंत्री संजय यादव।

    जागरण संवाददाता, गोड्डा। बिहार विधानसभा चुनाव-2025 के लिए आज शुक्रवार को हो रही मतगणना में कहलगांव विधानसभा सीट से राजद प्रत्याशी रजनीश भारती शुरुआती दौर में बढ़त के बाद पिछड़ गए हैं। ताजा रुझानों के अनुसार झारखंड के श्रम नियोजन मंत्री और गोड्डा से राजद विधायक संजय सिंह यादव के पुत्र रजनीश भारती जदयू प्रत्याशी शुभानंद मुकेश से 30 हजार से ज्यादावोटों से पीछे चल रहे हैं। 

    बिहार के भागलपुर जिले के कहलगांव सीट इस बार कई कारणों से चर्चाओं में रही। झारखंड के मंत्री संजय यादव ने अपने पुत्र को पहली बार चुनावी मैदान में उतारा और पिछले पखवाड़े से वे स्वयं क्षेत्र में डेरा जमाए हुए थे। पिता की सक्रियता और पुत्र की युवा छवि को समर्थन मिलने के संकेत शुरुआती रुझानों में स्पष्ट दिख रहे थे। हालांकि बाद में रजनीश पिछड़ गए। 

    अंतिम परिणाम शाम तक आने की संभावना है, जिसके बाद यह तय होगा कि क्या कहलगांव में मंत्री पुत्र की बढ़त जीत में तब्दील हो पाएगी या मुकाबला और दिलचस्प मोड़ लेगा।

    बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम भाजपा-जदयू के पक्ष में जा रहा है। राज्य की 243 विधानसभा सीटों में करीब 200 पर भाजपा-जदयू के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। 