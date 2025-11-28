कानपुर देहात पहुंचे अखिलेश यादव, बोले- वन डिस्ट्रिक वन माफिया भाजपा ने दिया, अब SIR से छीना जा रहा आरक्षण
कानपुर देहात में अखिलेश यादव ने एसआईआर के माध्यम से आरक्षण छीनने का आरोप लगाया। उन्होंने भाजपा पर माफिया को बढ़ावा देने और विकास कार्यों में विफल रहने का आरोप लगाया। यादव ने कानपुर को मैनचेस्टर बनाने और लाल इमली को फिर से शुरू करने का वादा किया। उन्होंने 2027 में इंडिया गठबंधन के चुनाव जोरदारी से लड़ने की बात कही।
जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। एसआईआर के बहाने आरक्षण व अधिकार छीनने की तैयारी है, फार्म सही से बांटे नहीं गए वोट काटे जा रहे हैं। बिना प्रशिक्षण के ही बीएलओ को उतार दिया गया।यह बातें सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यहां मूसानगर में कही। 2027 में इंडिया गठबंधन के चुनाव जोरदारी से लड़ने की बात कही।
सपा नेता लाखन सिंह के यहां मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में आए अखिलेश यादव ने कहा कि वन डिस्ट्रिक वन माफिया भाजपा ने दिया है।पीएम के क्षेत्र से नशीली दवा बेचने वाला प्लेन से दुबई भाग गया, आज नीट माफिया, शराब माफिया सभी इस सरकार में हैं।सपा ने जो काम किया उसका यह मुकाबला नहीं कर सकते हैं।गंगा नदी को साफ नहीं कर पाए, यमुना, पांडु, काली नदी सभी गंदी है, आने वाले चुनाव में वोटर भाजपा की उल्टी गंगा बहा देगा। भाजपा चीन पर मेहरबान है और वह हमारी जमीन व बाजार छीन रहा है।
अमेरिका टैरिफ लगा रहा जिससे उसका कारोबार अच्छा हो जाए और यहां का हाल बुरा है।कानपुर की जो पहचान थी वह मैनचेस्टर बने, सपा वह पहचान को लौटाएगी, आज भी लाल इमली की इमारत वैसे ही है, अंदर सब गायब है हमारी सरकार आएगी तो हम चालू करेंगे।
