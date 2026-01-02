Language
    बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा गंभीर चिंता का विषय, भाजपा ने टीएमसी पर बोला हमला

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 03:25 AM (IST)

    भाजपा के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला करते हुए राज्य में कानून-व्यवस्था के पूरी ...और पढ़ें

    बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा गंभीर चिंता का विषय, भाजपा ने टीएमसी पर बोला हमला (फोटो- पीटीआई)

    एएनआई, नई दिल्ली। भाजपा के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला करते हुए राज्य में कानून-व्यवस्था के पूरी तरह से ध्वस्त होने का आरोप लगाया। यह हमला दक्षिण 24 परगना जिले के भांगनमारी गांव में महिलाओं की बर्बर पिटाई की रिपोर्टों के बाद किया गया।

    भाजपा नेता त्रिवेदी ने कहा कि यह घटना राज्य भर में लोगों को ''गंभीर रूप से परेशान'' कर रही है और वर्तमान शासन के तहत महिलाओं की सुरक्षा में गिरावट को दर्शाती है।

    त्रिवेदी ने कहा, ''बंगाल के लोग ममता बनर्जी की सरकार के तहत भांगनमारी गांव में महिलाओं की बर्बर पिटाई से गंभीर रूप से परेशान और आक्रोशित हैं। यह दिखाता है कि तृणमूल कांग्रेस सरकार के तहत महिलाओं की सुरक्षा गंभीर चिंता का विषय बनती जा रही है।''

    उन्होंने कहा, ''चाहे वह संदीपखाली में शाहजहां शेख हो, दुर्गापुर मेडिकल कालेज की घटना हो, या आज दक्षिण 24 परगना जिले में आरिफ लश्कर, मुन्ना लश्कर और जलिल लश्कर जैसे लोगों की संलिप्तता हो; ऐसा लगता है कि ये तृणमूल कांग्रेस के 'लश्कर' बन गए हैं, जो अपने राजनीतिक हितों को पूरा करने के लिए जनता के खिलाफ दमन के उपकरण बन गए हैं।'' त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि ऐसे व्यक्ति राजनीतिक समर्थन के साथ कार्य कर रहे हैं।

    ''ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग तृणमूल कांग्रेस के राजनीतिक 'लश्कर' बन गए हैं।'' मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए भाजपा सांसद ने कहा कि राज्य में शासन और सार्वजनिक सुरक्षा पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। उन्होंने कहा, ''बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कार्यकाल में कानून-व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है।''