Bengal Women Video: बंगाल में मणिपुर जैसी घटना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो पड़ीं भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी

West Bengal Women Video बंगाल में पंचायत चुनाव में वोटिंग के दौरान एक महिला को निर्वस्त्र कर इलाके में घुमाने की बात सामने आई है। घटना के बाद भाजपा ने ममता सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ममता को अब मणिपुर की तरह आवाज ही नहीं बल्कि एक्शन भी लेना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए घटना का जिक्र करते ही भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी रोने लगीं।

