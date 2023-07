Manipur के बाद अब बंगाल के हावड़ा की घटना से देश शर्मसार, महिला प्रत्याशी को निर्वस्त्र करके घुमाया गया

Bengal Girl Paraded Naked हावड़ा के पांचला इलाके में पंचायत चुनाव के मतदान के दिन ग्राम पंचायत की महिला प्रत्याशी ने तृणमूल कार्यकर्ताओं पर शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। प्रत्याशी का आरोप है कि तृणमूल कार्यकर्ताओं ने उसे निर्वस्त्र कर पूरे गांव में घुमाया। महिला ने अपनी शिकायत में कहा है कि मुझे तृणमूल के लगभग 40-50 उपद्रवियों ने मारा-पीटा।

Bengal girl paraded naked महिला ने तृणमूल के नेताओं पर लगाया आरोप।

