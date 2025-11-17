तमिलनाडु में TVK ने SIR के खिलाफ किया प्रदर्शन, विरोध में जमकर लगाए नारे

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलनाडु में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) के खिलाफ अभिनेता और राजनेता विजय के नेतृत्व वाले तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) ने रविवार को विरोध प्रदर्शन किया।

टीवीके के राज्य महासचिव एन. आनंद और वरिष्ठ नेता अधव अर्जुन ने चेन्नई में प्रदर्शन का नेतृत्व किया, जबकि संयुक्त महासचिव सीटीआर निर्मलकुमार मदुरई में प्रदर्शन में शामिल हुए। पार्टी कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर एसआइआर के विरोध में नारे लगाए।