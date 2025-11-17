Language
    तमिलनाडु में TVK ने SIR के खिलाफ किया प्रदर्शन, विरोध में जमकर लगाए नारे

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 12:30 AM (IST)

    तमिलनाडु में अभिनेता विजय के नेतृत्व वाली पार्टी टीवीके ने मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। चेन्नई में एन. आनंद और अधव अर्जुन ने, जबकि मदुरई में सीटीआर निर्मलकुमार ने प्रदर्शन का नेतृत्व किया। केरल में कन्नूर में एक अधिकारी की आत्महत्या के बाद बीएलओ ने एसआईआर कार्य का बहिष्कार करने का फैसला किया है।

    तमिलनाडु में TVK ने SIR के खिलाफ किया प्रदर्शन (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलनाडु में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) के खिलाफ अभिनेता और राजनेता विजय के नेतृत्व वाले तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) ने रविवार को विरोध प्रदर्शन किया।

    टीवीके के राज्य महासचिव एन. आनंद और वरिष्ठ नेता अधव अर्जुन ने चेन्नई में प्रदर्शन का नेतृत्व किया, जबकि संयुक्त महासचिव सीटीआर निर्मलकुमार मदुरई में प्रदर्शन में शामिल हुए। पार्टी कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर एसआइआर के विरोध में नारे लगाए।

    केरल में BLO का कार्य बहिष्कार

    इस बीच केरल में SIR का कार्य सोमवार को प्रभावित होने की संभावना है, क्योंकि कन्नूर में एक अधिकारी की आत्महत्या के बाद बूथ स्तर के अधिकारी (बीएलओ) काम का बहिष्कार करेंगे।

