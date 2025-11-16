ज्यादा तापमान, फोरेंसिक चूक... कैसे हुआ नौगाम ब्लास्ट? जांच में हुआ अहम खुलासा

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। कश्मीर के नौगाम पुलिस थाने में हुआ विस्फोट जांच के दौरान एक फारेंसिंक त्रुटि का नतीजा है। इस विस्फोट के पीछे आतंकियों का हाथ नहीं है। शुरुआती जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के अनुसार फारेंसिक जांच के दौरा विस्फोट के परीक्षण के दौरान थाने में तेज रोशनियों का इस्तेमाल किया गया था। इसके कारण थाने में तापमान में वृद्धि होने से अस्थिर विस्फोटक फट गया।

रविवार को यह जानकारी इस विस्फोट की जांच से जुड़े एक अधिकारी ने दी। शुरुआती जांच में यह पता लगा कि विस्फोट का कारण तापमान बढ़ जाना था। अधिकारियों के अनुसार, विस्फोट शुक्रवार रात 11.20 बजे हुआ था। रात को फरीदाबाद स्थित अल-फला यूनिवर्सिटी से बरामद विस्फोटक सामग्री के अंतिम बॉक्सों का सैंपल लिया जा रहा था। इन अंतिम बाक्सों में तरल रसायन मौजूद थे।

रोशनी बढ़ाने से बढ़ा तापमान इनमें एसीटोफेनोन, हाइड्रोजन पेराक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड जैसे अत्यंत संवेदनशील रसायन थे। रसायन को करीब से देखने के लिए रोशनियों को बढ़ाया गया था। इसके कारण तापमान में वृद्धि हुई और रसायनों के मिश्रण में प्रतिक्रिया होने से विस्फोट हो गया। विशेषज्ञों का कहना है कि एसीटोफेनोन भले ही सामान्य औद्योगिक रसायन हो लेकिन एसीटोन पेराक्साइड एक अत्यंत खतरनाक व संवेदनशील विस्फोटक का प्रमुख घटक है।

बरामद किए गए 360 किलोग्राम रसायनों की सैंपलिंग दो दिनों से जारी थी। यह मामला मूल रूप से नौगाम थाने में दर्ज किया गया था। इसलिए सामग्री की जांच व सैपंलिंग की कार्रवाई भी इसी थाने में होनी थी। बरामद की गई सामग्री में अमोनियम नाइट्रेट, पोटैशियम नाइट्रेट व सल्फर शामिल थे।